Dramatisk ökning av antalet varsel – så är läget i länet

Den pågående pandemin sätter Sveriges ekonomi under hård press. Nu visar siffror från Arbetsförmedlingen att antalet varsel ökat dramatiskt i landet – men länet sticker ut hittills.

Under den senaste veckan, tidsperioden 16 till 22 mars, har Arbetsförmedlingen registrerat 13 698 personer som varslats om uppsägning.

Totalt under mars månad handlar det om 18 367 som varslats om uppsägning. Det är en dramatisk ökning. Under hela mars månad förra året varslades 3 292 personer. Under hela februari månad i år var det 3 180 personer som varslades om uppsägning.

– Antalet personer berörda av varsel ökade i rekordhög takt under tredje veckan i mars. Vi ser nu spridningseffekter på arbetsmarknaden – både geografiskt och över olika näringsgrenar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Så ser det ut i länet

Storstadslänen är värst drabbats. Stockholm, Västra Götaland och Skåne har klart flest varsel. Men det slår rakt över. Norrbotten är ett län som procentuellt sett drabbats väldigt hårt.

Kalmar län har fortfarande ett bra läge jämfört med riket. I länet handlar det om 111 som varslats om uppsägning. I februari i år var det 78 och i mars förra året 96.

– Alla varsel leder inte till uppsägningar och arbetslöshet. Utvecklingen framöver beror på hur långvarig krisen blir, men också på olika former av stödinsatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringens förslag på krispaket kan innebära att färre blir uppsagda och arbetslösa, säger Annika Sundén.

Under finanskrisen 2008 blev omkring 6 av 10 personer berörda av varsel uppsagda sex månader efter lagt varsel, 3 av 10 blev i slutändan arbetslösa.

– Vi kommer behöva omfördela våra resurser för att stötta de som riskerar att bli arbetslösa till följd av krisen. Det gör vi utifrån en redan utsatt situation på myndigheten med anledning av att vi själva tvingades till stora personalnedskärningar förra året, säger Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Arbetsförmedlingen kan inte ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå.