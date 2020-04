KOMMUNEN ERBJUDER ELEVER LUNCHLÖSNING I CORONAKRISEN

Marie Nicholson (M), Jacob Käll (C), Helen Nilsson (S), Ola Gustafsson (KD). Foto: Simon Henriksson

Nu är det klart att kommunen erbjuder gymnasieeleverna lunch – som ett led i att stötta den lokala restaurangnäringen. – Det är dels för att främja näringslivet och dels för att stödja våra elever att få mat, säger Jacob Käll (C).

Flera kommuner i Kalmar län har erbjudit sina gymnasieelever lunchmöjligheter på de lokala restaurangerna för att stötta restaurangbranschen i de kommunerna. Nu är det klart med samma lösning i Vimmerby.

På grund av covid-19 studerar gymnasieeleverna på hemmaplan och nu får de samma möjlighet som i flera andra kommuner. Erbjudandet gäller alla elever som är folkbokförda i kommunen.

– Det gäller take away på kontrakterade utlämningsplatser. Kommunen gör avtal med dem och en klar lista kommer väldigt snart, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Bidraget är 65 kronor per elev och dag. Stödet är tidsbegränsat till en månad framåt från och med 20 april.

– Vi testar hur det funkar i en månad. De elever som inte kan få tillgång till utlämningsplatser kan söka ett ekonomiskt bidrag för att få det. Vi gör det här dels för att främja näringslivet, men också för att stödja våra elever att få mat.

Varför har den här lösningen dröjt här?

– Det är inte helt enkelt hur man löser det. Det kommer innebära mycket jobb och kostar också mycket pengar.

"Positivt besked"

Kostnaden beräknas till 700 000 kronor under en månad förutsatt alla nyttjar erbjudandet fullt ut. Kommunstyrelsen var helt enig i beslutet.

– Det är ett positivt besked att lämna. Som kommun kan vi också dra nytta av sänkta arbetsgivaravgifter och vi får en nedsänkning av arbetsgivaravgifter på en något lägre summa, men det bidrar lite. Sedan får vi se hur vi gör med en förlängning.

Marie Nicholson (M) säger att erbjudandet inte endast gäller för centralorten.

– Det är möjligt för alla i kommunen att vara med, det gäller bara att anmäla sitt intresse väldigt snart. Detaljer följer, men vi har förberett det här, säger hon.