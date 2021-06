Foto: MostPhotos

17 nya fall i länet – nytt dödsfall på sjukhus

Smittspridningen fortsätter minska kraftigt i Kalmar län. Region Kalmar län rapporterar om 17 nya coronafall i dagens rapport. Ytterligare en person har avlidit på sjukhus.

Från och med vecka 18 har smittspridningen i Kalmar län gått ner vecka för vecka – och utvecklingen fortsatte likadant vecka 22.

I dag ökar antalet fall i länet med 17 och totalt har nu 22 893 personer i Kalmar län smittats. Vecka 22 landade på 276 fall. Så få fall under en vecka har inte redovisats sedan vecka 44 förra året. Hittills den här veckan har 17 personer bekräftats vara smittade.

Här är hela kommunlistan:

Kalmar 7 464 (+8)

Västervik 3 207 (+1)

Oskarshamn 2 425 (+-0)

Nybro 1 651 (+1)

Vimmerby 1 625 (+1)

Mönsterås 1 307 (+1)

Mörbylånga 1 215 (+1)

Hultsfred 1 125 (+1)

Emmaboda 695 (+1)

Borgholm 535 (+1)

Högsby 503 (+1)

Torsås 357 (+-0)

Nytt dödsfall

Trycket på sjukvården minskar igen. 14 personer vårdas för covid-19 (-2) och fyra av dem får intensivvård. Det är lika många som i går. Tre av dessa ligger i respirator, vilket är en färre än i gårdagens rapport.

Ett nytt dödsfall har inträffat på sjukhus i länet. Det rör sig om en kvinna i 85-årsåldern. Antalet personer som avlidit är därmed uppe i 140 under pandemin. Två personer har blivit utskrivna under det senaste dygnet och totalt handlar det om 1 072 personer som kunnat lämna sjukhus under pandemin.

Antalet självtester är uppe i 136 719 (+436). Antalet positiva självtester ligger på 17 717 (+8). Regionen har gjort 72 864 (+148) tester, på 39 723 (+60) personer och 5 176 (+9).

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

