Erbjuder kostnadsfri validering för varslad eller permitterad industripersonal

I ett led att stötta regionens industriföretag och deras personal nu under coronapandemin har Region Kalmar län beviljat projektmedel till Vimmerby gymnasium. Projektet är ett samarbete mellan IF Metall, Vimmerby kommun, Teknikcollege och Region Kalmar län.

En del av regionens industriföretag har under coronapandemin korttidspermitterat eller varslat delar eller hela sin personal. Nu ska ett projekt göra en insats både för företagen och den varslade/permitterade personalen.

Teknikcollege Vimmerby gymnasium erbjuder nu kostnadsfri validering för företagets personals yrkeskompetens enligt Svensk Industrivalidering och dess baskoncept: Industriteknik BAS.

Under projektet är målsättningen att validera upp till 100 personer. Företag och personer som är aktuella för validering samordnas tillsammans med IF Metall. Projektet går igång i dag, måndag den 11 maj, och förväntas pågå under fem veckor.

– Industriföretagen är viktiga samarbetspartners för gymnasiet när elever ska göra APL eller praktik och det känns bra att kunna ge lite tillbaka i den situation som vi nu befinner oss i, säger Anders Eriksson, Vimmerby gymnasium.

"Klok insats"

Camilla Stridh, IF Metall, och Katarina Johansson, Region Kalmar län, är också positiva.

– Det är medlemsnytta. Validering är centralt för att öka möjligheterna till livslångt lärande i arbetslivet. Det är ett bra sätt att ta tillvara på arbetstagarens kunskaper och erkänna deras tidigare. Många kan mycket och har lång erfarenhet utan att egentligen ha ett kvitto på det. Validering är första steget för att utveckla anställda och företaget, säger hon.

– Många av länets industriföretag har svårigheter just nu med permitteringar och varsel som en följd av minskad produktion. Att då gå in och validera kompetens, att få den erkänd och dokumenterad är mycket bra för individ och företag. Att synliggöra kompetenser är en bra början för fortsatt kompetensutveckling och utveckling för individ och företag, säger Katarina Johansson, Region Kalmar län.

Richard Bäck, teknikcollege Östra Småland:

– Det här är en klok insats som görs både för att höja konkurrenskraften hos företagen och för att öka kompetensen hos de som arbetar inom industrin i norra Kalmar län, det kommer en tid efter viruset där vi behöver visa oss från vår allra bästa sida, säger han.