Mor och dotter satsar på sommarcafé i Gästgivarehagen

Idén om att starta ett allergifritt sommarkafé i Gästgivarehagen kommer sig av att Anna Rixman, som står bakom verksamheten, har allergi i familjen. Många gånger har familjen varit på kafé och det bara funnits ett fåtal kakor att välja mellan.

– Det är så tråkigt om man har till exempel glutenallergi och kaféet bara har en glutenfri kaka, säger hon.

Därför gjorde hon och hennes 14-åriga dotter Lykke slag i saken och öppnade ett allergifritt kafé som de kallar Green Fika. Under tre dagar varje vecka finns servering att tillgå i Gästgivarehagen.

– Lykke bakar allt och jag sköter disken, säger Anna Rixman.

Har öppet tre dagar i veckan

Det hela är ett samarbete mellan hembygdsföreningen som tyckte att idén var väldigt bra och positiv. Med tanke på covid-19 är det uteservering som gäller och redan igår som var premiärdagen kom 25 gäster.

– Vi är jättenöjda med det och det är väldigt roligt.

Serveringen kommer att ha öppet tre dagar i veckan varierande tider under hela sommaren.

– Det bästa är att man går in på vår facebooksida (Green Fika) och kollar tiderna inför kommande vecka. Går försäljningen bra fortsätter vi att ha öppet under sensommaren också men då bara under helger, säger Rixman.