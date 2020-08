Tillståndet måste sökas om – ser ökad risk för allmänheten

I flera år har kommunen bedrivit en täktverksamhet strax norr om det planerade industriområdet Krönsmon, norr om Vimmerby. Med tanke på att en ny väg ska anläggas till industriområdet har kommunen ansökt om att få göra ändringar i det befintliga tillståndet – men det säger Länsstyrelsen nej till.

För stor förändring

Nu måste kommunen göra en ny ansökan. Motivet till Länsstyrelsens bedömning är att vägen ger en så pass stor förändring av verksamheten att det krävs en ny tillståndsprövning. Eftersom den nya vägen kommer att nyttjas av allmänheten kommer privatpersoner ”betydligt närmare” bergtäkten och det är risker som Länsstyrelsen anser måste prövas i en ny tillståndsprocess.

”Länsstyrelsen anser att anmäld ändring av verksamheten kan komma att förändra riskbilden och bullersituationen för allmänheten på ett sådant sätt att förändringen behöver tillståndsprövas”, skriver man i beslutet.

Kommunen vill dela upp verksamheten i två områden – en med täktverksamhet och en med hanteringen av massan – men det är Länsstyrelsen skeptisk till.

Kan bli dyrare

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen och det funderar kommunen på att göra.

– Vi har ett befintligt tillstånd och vi ansåg att den ändring som vi skickat in om skulle falla in under anmälningsplikten. Nu har vi fått beslut om att det är tillståndspliktigt och vi får ta ställning till hur vi ska agera. Vi kan göra en tillståndsansökan eller överklaga, säger Andreas Horste, kommunens samhällsbyggnadschef.

Vägsträcken det handlar om är mellan 300-350 meter och ungefär hälften går genom täktområdet. I dag finns det en befintlig grusväg där.

Ett alternativ är att göra en annan dragning av vägen som leder till Krönsmon.

– Vi vill dra den allmänna vägen genom täktområdet med en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Vi kan dra den vid sidan av, men det kommer bli dyrare.

Hur mycket?

– Det vet jag inte i dag. Det är alltid billigare att bygga på befintlig väg.

Infarten påverkas inte

Själva infarten från riksvägen påverkas inte av Länsstyrelsens beslut.

– Den är upphandlad och klar och det här gäller från infarten och till Krönsmon.

Hur sannolikt är det att ni överklagar?

– Det kan jag inte bedöma i dag.

Kommunens förhoppning är att hela vägsträckan ska vara klar under året.