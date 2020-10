Vimmerbybutik deltar i direktsänd tv-gala: ”En fjäder i hatten”

Peter Magnusson är butikschef på Erikshjälpen i Vimmerby och kommer finnas med under kvällens direktsända tv-gala för Världens Barn på bästa sändningstid. Foto: Ossian Mathiasson/Arkiv

Erikshjälpen i Vimmerby deltar i kvällens tv-sända Världens Barn-gala i SVT. – Vi representerar alla Second Hand-butiker, säger Peter Magnusson, butikschef på Erikshjälpen i Vimmerby.

Den stora tv-galan Tillsammans för Världens Barn är några timmar bort. Artister, gäster och programledare samlar in pengar till behövande barn runt om i världen och i år leds galan av Lina Hedlund, Tara Moshizi, Rickard Söderberg, Yvette Hermundstad och Tobbe Blom.

En av kvällens programpunkter är att Erikshjälpen Second Hand i Vimmerby finns med på länk i den direktsända tv-galan.

– Galan har fokus på Second Hand och programledarna kommer ha Second Hand-kläder på sig. Det är därför vi har blivit tillfrågade om att vara med på galan eftersom vi på Erikshjälpen är en stark samarbetssamarbete till Världens Barn, säger Peter Magnusson.

"Deltar via länk"

Han ser butikens medverkan som en bra möjlighet att pusha för Second Hand-handeln i Sverige.

– Vi kan kanske se om vi kan få ytterligare några köpsugna människor att hitta till Second Hand och samtidigt skänka pengar till Världens Barn. Det är bara Vimmerbybutiken som deltar i sändningen. Vi deltar via länk och filmar med hjälp av iPad.

Hur ser du på att ni får visa upp er verksamhet på bästa sändningstid?

– Det är jättekul att SVT och Världens Barn hör av sig till oss. Det är en fjäder i hatten för Vimmerby och Erikshjälpens Second Hand-butiker.

Vet du hur länge ni ska medverka i sändningen?

– Vi kommer få en fråga på länk, sedan svarar jag på den och går runt i butiken. Vi får se hur många sekunder vi får, det beror kanske lite på hur roliga vi är. Ju mer galna vi är desto mer tv-tid får vi men det blir kanske någon minut, säger han och skrattar.

Är du nervös?

– Nej, det är jag faktiskt inte. Det är en chans som är för bra för att vara nervös för.

Hela dagskassan skänks till Världens Barn

Precis som tidigare år är Erikshjälpens alla Second Hand-butiker med och skänker sina dagskassor på lördag.

– I fjol skänkte hela kedjan 3,2 miljoner och när vi är med i tv så är det klart att vi ska slå det, säger Magnusson.