Summan dubblas när dagskassor skänks till Världens Barn

I morgon, lördag, går alla Erikshjälpen Second Hands dagskassor till Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn. Butikschefen Peter Magnusson hoppas på ett bra resultat. Foto: Lotta Madestam

Erikshjälpen Second Hands alla butiker skänker lördagens dagskassor till Världens Barn. Nytt för i år är att Akelius Foundation dubblar summan som samlas in under oktober.

– Jag tror att det kommer bli en bra dag, säger Peter Magnusson, butikschef på Erikshjälpen i Vimmerby.