Inom kort öppnar Stadshotellet upp på nytt i Vimmerby. Foto: Vimmerby stadshotell/Pressbild

Efter vattenskadan – nu öppnar hotellet snart upp i Vimmerby igen

Den 18 december stängde Vimmerby Stadshotell både sin lunchservering och sin restaurang. Detta på grund av en vattenskada. Nu är allt åtgärdat och den 10 mars öppnar man igen.

– Det är aldrig roligt att ha stängt, säger ägaren Joakim Carlqvist.

Ett normalår stänger Vimmerby Stadshotell någon vecka. Nu har hotellet i centrala Vimmerby fått hålla stängt sin lunch och kvällsrestaurang betydligt längre.

Den 18 december slog man igen till följd av en vattenskada och det har dröjt längre än väntat. Men den 10 mars öppnar man både lunch- och kvällsservering igen.

– Först hade vi tänkt att öppna på måndag, men vi känner att det är lite stressigt att få plats när allt är utrivet. Vi hinner inte riktigt tidsplanen, så vi skjuter på det i två dagar. Nu blir det på onsdag istället, säger ägaren Joakim Carlqvist.

Hur känns det att öppna igen?

– Det känns bra. Vattenskadan är helt åtgärdad, men vi har vissa arbeten som kvarstår som inte kommer hindra själva driften. Det är en del byggare kvar i huset, men inte inne i köket. Det är aldrig roligt att ha stängt och när hela verksamheten går ned på halvfart.

Inte haft öppet helger

Hotellet har haft öppet, men inte på helgerna.

– Det kändes inte rätt när restaurangen var ständ och därav tog vi det beslutet. Nu öppnar vi även på helger igen när vi öppnar restaurangen.

Blir det några förändringar?

– Logistiskt blir det vissa förändringar i köket, men ut mot gäst blir det inga förändringar. En ny meny kommer nog, men inte i övrigt.

"Hotellet har gått ned"

Under december, januari och februari har all personal varit permitterad. Under mars minskas permitteringarna ned.

– Vi hoppas kunna lyfta dem helt från och med 1 april. Det är vår förhoppning i dag och sedan får vi se hur det utvecklar sig. Vi har haft stängt ett tag och det är inte bra att stänga så lång tid. Vi får se vad som händer och hur mycket folk som kommer nästa vecka.

Själva restaurangen gick, trots pandemin, relativt bra under hösten, säger Joakim Carlqvist.

– Hotellet har förstås gått ned, men restaurangen höll sina siffror väldigt länge och det är jättesvårt att säga var vi hade hamnat om det varit öppet. Det är klart att nya restriktioner med begränsade öppettider för alkoholservering till viss del hade påverkat oss. Vi är inte en verksamhet som har öppet till 01-02, men man hade fått ändra tänket lite.

"Står och väger lite"

Månaderna går fort och sommaren närmar sig. Astrid Lindgrens Värld planerar att öppna 28 maj och för varje dag blir fler och fler vaccinerade. Joakim Carlqvist säger så här inför sommaren:

– Det står och väger lite. Vi har ett tänk till sommaren, men har inte riktigt satt någon organisation än. Vi får förutsätta att avståndsrestriktioner ligger kvar och då har vi vissa svårigheter att fylla jämfört med för två, tre år sen. Jag tror sommaren kommer komma igång till viss del och vi har en stor yta för vår uteservering. Jag tror vi kommer kunna sköta det smittsäkert. Hur det blir med turisttillströmning står och väger. Vi kanske får en annan målgrupp än vi brukar ha, men det kanske kan gagna handeln i Vimmerby och att man kommer till Vimmerby för resmålet, för restaurangen eller för staden. Jag tror inte det kommer komma så mycket mer begränsningar för restauranger nu framåt.

Hur viktigt besked för er är det att ALV planerar att öppna?

– Det är jätteviktigt. Det skapar vår ordinarie målgrupp för hela sommarsäsongen. Sen får vi se hur och på vilket sätt de kan öppna, men för Vimmerbys skull är det helt avgörande.

