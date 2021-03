Foto: MostPhotos

Få nya fall av covid-19 i länet – 38 personer på sjukhus

Efter flera dagar med hög smittspridning är det klart färre nya fall i dag. Antalet smittade ökar med 24 personer och 11 110 har nu smittats under pandemin.

Efter en lugn inledning i Kalmar län fick coronapandemin fäste rejält under hösten och Kalmar län har nu haft en relativt hög smittspridning under lång tid. I förrgår passerade man 11 000 smittade under pandemin men dagens ökning är betydligt mer beskedlig. 24 nya fall har rapporterats.

Den senaste tiden är det Västervik och Mönsterås som varit värst drabbat i länet. I dag sticker dock Oskarshamns kommun ut med nio nya fall.

I alla kommuner är situationen såhär:

Kalmar 3 395 (+5)

Västervik 1 809 (+6)

Oskarshamn 1 253 (+9)

Vimmerby 781 (+-0)

Nybro 654 (+1)

Mönsterås 646 (+1)

Hultsfred 638 (+-0)

Mörbylånga 536 (+-1)

Borgholm 283 (+1)

Emmaboda 281 (+-0)

Torsås 217 (+-0)

Högsby 165 (+-0)

Under vecka 9 har 531 personer smittats – men det är en siffra som släpar efter en aning. Vecka 8 blev 488 smittade.

Svårt läge för vården

Sjukvården har en betydligt högre belastning jämfört med för en vecka sedan. I dag vårdas 38 personer på sjukhus, vilket är samma antal som i går. Nio får intensivvård, vilket är en mer än i går. Åtta personer får vård i respirator och det är också en mer än i går.

684 personer har kunnat lämna sjukhus under pandemin, vilket är sju fler jämfört med i går. Inget nytt dödsfall på sjukhusen rapporteras i dag och totalt har 114 avlidit på sjukhus under pandemin.

Antalet självtester är uppe i 81 608. Det är 679 fler än i går. Antalet positiva självtester ökar med 19 och är nu uppe i 8 380. Regionen har genomfört 58 373 (+126) tester på 33 467 (+69) personer och 2 730 (+5) har varit positiva.

10 494 har testat sig för antikroppar och 20 procent av dem har varit positiva. Den breda antikroppstestningen ska upphöra i länet.

