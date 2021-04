Det blir sannolikt mer närundervisning på gymnasiet igen efter påsklovet. Foto: MostPhotos

Skärpta råd i länet – men mer närundervisning på gymnasiet: "Vill inte sprida smittan"

Efter påsklovet ska närundervisningen på Vimmerby gymnasium öka igen. Detta samtidigt som regionen tagit skärpta rekommendationer i länet.

– Det är en balansgång, kommenterar smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin.

Eleverna på Vimmerby gymnasium, särskilt de som tar studenten i juni, ska få spendera mer tid på plats i skolan efter påsklovet. Det beskedet kom från gymnasiechefen Anders Eriksson förra veckan.

– Det är så att lokala anpassningar kan ske om smittspridningsläget kräver det. Får vi smittspridning inom en klass så kan vi skicka hem den årskurs tre-klassen på distans. Man får agera snabbt, säger Anders Eriksson.

Han trodde då att eleverna behövde det.

– Jag tror att eleverna behöver det. De behöver få den avslutning på sina studier som de förtjänar, så det känns bra att göra på det här sättet.

"Löpande dialog"

På onsdagen skärptes rekommendationerna i Kalmar län. Det presenterade smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin på en presskonferens. Hon sa att rekommendationen om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av när- och distansundervisning fortsatt gäller.

Bör det beslut som Vimmerby gymnasium tagit omprövas?

– Vi har haft två möten med skolföreträdare i länet den senaste veckan och diskuterat detta. Det finns en tydlig signal om att man är bekymrad. Många elever far illa av distansundervisningen och det finns ett stort önskemål om att väga in detta i bedömningen. I slutändan kokas det ned till att det är huvudmannen som känner sin verksamhet, sina lokaler och sina elever bäst. Det ligger på huvudmannen, men smittläget ska alltid vägas in, säger Labbé Sandelin.

Kommer ni ha ytterligare dialog med Vimmerby gymnasium?

– Vi har löpande dialog vid behov. Har man fall i verksamheten har man också en dialog, men det är inte inplanerat något mer i närtid. Men uppföljning kommer ske.

Är det inte en stor risk för personalen med mer närundervisning?

– Någonstans får man vara väldigt snabb på att slå ned, om det uppstår smittfall i verksamheten. Det är en balansgång och man får agera väldigt lokalt och väldigt hårt utifrån smittläget.

"Vill inte sprida smittan"

Gymnasiechefen Anders Eriksson säger att han lyssnade på pressträffen och kommenterar det hela så här:

– Hennes uppfattning är att man ska titta på den lokala smittspridningssituationen. Vi har inte tagit ställning till om vi ska göra några förändringar. Vi får ta en diskussion med rektorerna i morgon om vi ska ändra något eller göra några förändringar. Det återstår att se, men just nu är det för tidigt att säga något, säger han.

Hur ser det ut med fall på gymnasiet?

– Det är det där fåtalet vi pratat om tidigare. Det är några personer, några som har testat sig, några som är negativa och några som är positiva. Det går andra förkylningar också och det är ingen större förändring jämfört med tidigare.

Är det svårt att ta beslut kring det här?

– Det är en balansgång kring vad som är bäst för eleverna. Vi vill inte riskera att sprida smittan i onödan. Men elever mår dåligt i den här situationen. Det måste man väga in när man väljer vilken väg man går.

Finns det en oro bland personalen?

– Det gör det säkert. Ingen vill bli sjuk och det måste man ta på allvar och göra riskbedömningar. Vi har gjort individuella prövningar om det finns en oro, men vi är också skyldiga att ha en verksamhet.

