Niklas Johansson från Södra Vi är med och arrangerar airsoft-spel på paintball-anläggningen i Bäckefall utanför Lönneberga. Foto: Ossian Mathiasson

Airsoft-gäng har hittat ut till banan i Bäckefall: "Mer taktiskt än vad paintball är"

Det är inte bara paintball som spelas på John Söderberg och Samuel Bloms anläggning i Bäckefall utanför Lönneberga. Även arisoft-spel arrangeras på banan mitt ute i skogen.

– Airsoft är mer taktiskt än vad paintball är, säger Södra Vi-bon Niklas Johansson som driver MAN Airsoft med tre andra personer.

Samuel Blom och John Söderberg har anordnat säsongens första drop-in-event på sin paintball-anläggning i Bäckefall utanför Lönneberga.

Det är i huvudsak paintball-spel som arrangeras på anläggningen men det är också ett airsoft-gäng som har fått upp ögonen för den ändamålsenliga banan.

Södra Vi-bon Niklas Johansson arrangerar tillsammans med Mikael Linder, Alexander Skepp och David Miquel airsoft-spel på banan och väntar på säsongens första speltillfälle.

– Vi inväntar lättnader av coronarestriktionerna. Covid-19 har tagit hårt på airsoft i Sverige. Så fort det händer så kommer vi köra på, säger Niklas Johansson.

"Airsoft är mer taktiskt"

Airsoft-gänget, som går under namnet MAN Airsoft, arrangerade flera heldagsspel på anläggningen under 2020 och snittade 15–16 deltagare på varje evenemang.

– Jag är glad för att vi får spela här. Jag har dragit hit många personer som vill testa airsoft och deltagarna är rätt så utspridda i södra Sverige. Vi är den enda gruppen som spelar airsoft i det här området. Vi brukar vara 15–16 spelare och var som mest 34 spelare vid ett tillfälle i fjol, säger Niklas Johansson.

Hur vill du beskriva airsoft i jämförelse med paintball?

– Airsoft är mer taktiskt än vad paintball är då paintball går ut på att skjuta. Vi delar in deltagarna i lag och spelar olika scenariospel. Många deltagare kommer hit i militärkläder och är seriösa samtidigt som vapnen ser väldigt realistiska ut. Att bli skjuten med en paintball-kula är som en käftsmäll medan en airsoft-kula är som ett nålstick. Det gör förbannat ont för stunden.

Vad ska man tänka på om man vill vara med och spela airsoft?

– Vi har köpt in utrustning som vi lånar ut. Det enda som vi rekommenderar folk att ta med sig är godkända skyddsglasögon för airsoft som även finns att låna plus ett glatt humör. Det är bara att skicka meddelande till oss på Facebook så man kommer in i gruppen för att veta när nästa evenemang är.

Kontroll av vapen före spel

Samuel Blom och John Söderberg driver paintballverksamheten och har gjort vissa justeringar på den befintliga paintballbanan.

– Ju fler ombyggnationer och förändringar som sker på banan desto roligare blir det. Då kan man inte planera sina drag i förväg.

Niklas Johansson berättar att alla vapen måste kontrolleras före spel så trimningen är rätt för att det ska bli ett säkert spel.

– Vi som spelar airsoft är för avstånd med tanke på hur trimningen är på vapnen. Ju mer trim desto mer större skyddsavstånd krävs för att kunna skjuta. Om man har fem meter så får man inte skjuta någon inom fem meter. Airsoft är mer av en gentlemannasport.

