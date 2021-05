Foto: MostPhotos

149 NYA FALL AV COVID-19 – HÄR ÖKAR DET MEST

Antalet smittade i länet har ökat med 149 personer sedan i går. 35 personer vårdas på sjukhus.

Annons:

I lördags lyckades inte Region Kalmar presentera korrekta siffror över smittspridningen och den dagliga uppdateringen uteblev av den anledningen. Under söndagen redovisade regionen 322 nya fall över fredag och lördag. I dag rör det sig om ytterligare 149 bekräftade fall i länet.

Hittills vecka 18 har 1 162 personer smittats och efter minskningar två veckor i rad blev vecka 18 ett negativt trendbrott. Vecka 17 smittades 1 020 personer.

Flest i Kalmar

Antalet smittade ökar i alla kommuner i länet utom Torsås. Kalmar har flest med 69 nya fall. Oskarshamn har 20 nya smittade, Västervik 13 och Emmaboda tio. Vimmerby har fem och Hultsfred fyra.

Här är hela kommunlistan:

Kalmar 6 621 (+69)

Västervik 2 926 (+13)

Oskarshamn 2 217 (+20)

Nybro 1 442 (+9)

Vimmerby 1 428 (+5)

Mönsterås 1 182 (+3)

Mörbylånga 1 026 (+7)

Hultsfred 966 (+4)

Emmaboda 547 (+10)

Borgholm 503 (+1)

Högsby 420 (+8)

Torsås 323 (+-0)

Så många vårdas på sjukhus

Ingen person har avlidit på sjukhus senaste dygnet. Antalet ligger därmed kvar på 136. Fyra personer skrevs ut under det senaste dygnet och totalt handlar det om 1 009 som kunnat lämna sjukhus under pandemin. Just nu vårdas 35 personer på sjukhus – tre färre än i går.

Fem av dem får vård på intensiven (+-0) och fyra (+-0) ligger i respirator.

Antalet självtester är uppe i 126 360. men antalet positiva fall har ökat med 149 och ligger nu på 17 053. Regionen har gjort 70 230 (+275) tester, på 38 674 (+21) personer och 3 214 (+-0) har varit positiva.

Annons:

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

Annons: