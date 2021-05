Foto: MostPhotos

71 NYA FALL AV COVID-19 – HÄR ÖKAR DET MEST

Antalet smittade i länet har ökat med 71 personer sedan i går. Det är en väldigt låg dygnsnotering sett till de senaste veckorna. 34 personer vårdas på sjukhus.

I går rapporterade regionen om ytterligare 82 bekräftade fall i länet. Det var den lägsta dygnsnoteringen på flera veckor. I dag är det ett ännu lägre antal bekräftade fall. Totalt 71 nya bekräftade fall har rapporterats, vilket kan tyda på att smittspridningen är på väg att vända nedåt. Ännu är det dock för tidigt att dra några klara slutsatser kring det.

På onsdagen tog regionens smittskydd också beslut om att förlänga de skärpta rekommendationerna i länet till 30 maj.

Vecka 18 smittades 1 161 personer och efter minskningar två veckor i rad blev vecka 18 ett negativt trendbrott. Vecka 17 smittades 1 020 personer. Siffrorna för vecka 18 kan dock fortfarande justeras.

Nu återstår att se om vecka 19 kan bli en vecka där smittan äntligen går ned. Det har blivit en bra start med 155 nya fall som rapporterats hittills och totalt har 20 420 personer nu smittats i länet.

Flest i Kalmar

Antalet smittade ökar i alla kommuner i länet utom Borgholm och Torsås. Kalmar har flest med 27 nya fall. Oskarshamn har sju nya smittade, Västervik likaså, Vimmerby har sex och Hultsfred samma antal som Vimmerby.

Här är hela kommunlistan:

Kalmar 6 670 (+27)

Västervik 2 938 (+7)

Oskarshamn 2 244 (+7)

Nybro 1 448 (+4)

Vimmerby 1 440 (+6)

Mönsterås 1 184 (+2)

Mörbylånga 1 031 (+4)

Hultsfred 976 (+6)

Emmaboda 558 (+2)

Borgholm 503 (+-0)

Högsby 430 (+4)

Torsås 325 (+-0)

Så många vårdas på sjukhus

Ingen person har avlidit på sjukhus senaste dygnet. Antalet ligger därmed kvar på 136. Tre personer skrevs ut under det senaste dygnet och totalt handlar det om 1 019 som kunnat lämna sjukhus under pandemin. Just nu vårdas 34 personer på sjukhus – fyra fler än i går.

Sju av dem får vård på intensiven (+-0) och sex (+-0) ligger i respirator.

Antalet självtester är uppe i 128 532 (+1 273). Antalet positiva fall har ökat med 68 och ligger nu på 17 198. Regionen har gjort 70 555 (+105) tester, på 38 880 (+100) personer och 3 222 (+3) har varit positiva.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

