28 NYA FALL I LÄNET – NY NEDGÅNG DEN HÄR VECKAN

Jämfört med i går ökar antalet fall i Kalmar län med 28. Men det är endast 15 personer som vårdas på sjukhus, det lägsta antalet på mycket lång tid.

22 532 länsbor har nu bekräftats smittade av covid-19 sedan pandemins start. Det är 28 fler fall jämfört med i går.

Vecka 19 smittades 728 personer i länet. Det var den lägsta veckonoteringen sedan vecka 11 och ett tydligt trendbrott. Hittills den här veckan har 431 personer bekräftats smittade och även om måndagens siffror återstår talar precis allt för att nedgången är ordentlig och tydlig även den här veckan. Det blir i sådana fall andra veckan i följd med färre bekräftat smittade.

I kommunerna är det alla kommuner nere under tvåsiffrigt, men Vimmerby har flest nya. I Vimmerby kommun är det sju nya fall.

Här är hela kommunlistan:

Kalmar 7 337 (+5)

Västervik 3 187 (+2)

Oskarshamn 2 410 (+1)

Nybro 1 625 (+1)

Vimmerby 1 607 (+7)

Mönsterås 1 294 (+1)

Mörbylånga 1 189 (+5)

Hultsfred 1 083 (+2)

Emmaboda 674 (+2)

Borgholm 529 (+-0)

Högsby 487 (+-0)

Torsås 347 (+2)

Klart färre på sjukhus

Inget nytt dödsfall har rapporterats senaste dygnet. Totalt har 139 avlidit på sjukhus under pandemin. 15 personer får vård för covid-19 just nu – tre färre än i går och sex färre än i torsdags. Under veckan har antalet sjukhusvårdade sjunkit ordentligt. Fyra vårdas på intensiven (+-0) och fyra av dem ligger i respirator (+-0).

Tre personer har skrivits ut under det senaste dygnet och totalt är det nu 1 065 som blivit det under pandemin.

Antalet självtester är uppe i 133 211 och uppdateras inte under helgerna. Antalet positiva självtester ligger på 17 412 (+28). Regionen har gjort 72 003 (+20) tester, på 39 393 (+9) personer och 5 120 (+-0) har varit positiva.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

