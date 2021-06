Foto: MostPhotos

15 nya fall i länet – färre vårdas på sjukhus

Dagens coronarapport från Region Kalmar är återigen fin läsning. Bara 15 nya fall har hittats och det är endast fem kommuner som har nya fall.

Det handlar om Kalmar (+7), Mönsterås (+2), Hultsfred (+2), Nybro (+1), Borgholm (+1). Resterande sju kommuner ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Här är hela kommunlistan:

Kalmar 7 560 (+7)

Västervik 3 219 (+-0)

Oskarshamn 2 430 (+-0)

Nybro 1 679 (+1)

Vimmerby 1 636 (+-0)

Mönsterås 1 319 (+2)

Mörbylånga 1 222 (+-0)

Hultsfred 1 145 (+2)

Emmaboda 696 (+-0)

Borgholm 538 (+1)

Högsby 509 (+-0)

Torsås 359 (+-0)

Ser man till länet som helhet har nu 23 116 smittats under pandemin och det är 15 fler än igår. Under vecka 22 bekräftades 193 personer smittade och det blev den lindrigaste veckan för länet sedan vecka 45 då 307 smittades. Under de senaste fyra veckorna har smittspridningen minskat markant i länet och minskningen ser ut att fortsätta. Hittills under vecka 23 rör det sig om 26 fall.

Inget nytt dödsfall

När det gäller sjukvården är det nio personer som vårdas för covid-19 på sjukhus i länet just nu. Det är två färre än i går. Två vårdas på intensiven och två av dem vårdas i respirator. Det är samma antal som i går.

Två personer har kunnat lämna sjukhuset under senaste dygnet och totalt har nu 1 084 skrivits ut från covid-vården. Ingen person på sjukhus har dött i covid-19 under senaste dygnet och där ligger totala antalet kvar på 141.

Antalet självtester är uppe i 139 177 (+523). Antalet positiva självtester har ökat med tio fall och ligger nu på 17 911. Regionen har gjort 73 551 (+94) tester, på 40 017 (+53) personer och 5 205 (+5) har varit positiva.

