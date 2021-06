Foto: MostPhotos

Tio nya fall i länet – oklart om trenden kommer fortsätta

15 nya fall i torsdags. 26 på fredagen. 33 på lördagen. Men bara tio i dag. Hittills den här veckan rör det sig om 93 nya fall. Det är ännu oklart om trenden med färre antal fall per vecka kommer fortsätta.

Ser man till länet som helhet har nu 23 290 smittats under pandemin och det är tio fler än i går.

Under de senaste fem veckorna har smittspridningen minskat markant i länet och minskningen har sett ut att fortsätta. De senaste dagarnas något högre smittotal har dock gjort att det kan bli fler fall under innevarande vecka än föregående. Under vecka 23 rörde det sig om 107 fall och det var det lägsta sedan vecka 43 förra året. Toppnoteringen ligger på 1 476 fall från vecka 15 i år.

Den här veckan har hittills 93 personer smittats. Senast det var under 100 fall i länet under en vecka var vecka 42 förra året. Morgondagens siffror tillhör också vecka 24 och det är ännu osäkert om minskningen kommer fortsätta.

Kalmar sticker ut med fem nya fall. Mörbylånga och Borgholm har två. Västerviks kommun har också nytt fall.

Här är hela kommunlistan:

Kalmar 7 645 (+5)

Västervik 3 222 (+1)

Oskarshamn 2 436 (+-0)

Nybro 1 686 (+-0)

Vimmerby 1 639 (+-0)

Mönsterås 1 322 (+-0)

Mörbylånga 1 239 (+2)

Hultsfred 1 162 (+-0)

Emmaboda 696 (+-0)

Borgholm 550 (+2)

Högsby 512 (+-0)

Torsås 363 (+-0)

Inget nytt dödsfall

När det gäller sjukvården är det fem personer som vårdas för covid-19 på sjukhus i länet just nu, vilket är en person mer än i går. Två personer vårdas på intensiven och båda vårdas i respirator. Det är samma antal som i går.

Ingen person har lämnat sjukhus under senaste dygnet och totalt har 1 092 personer har skrivits ut från covid-vården. Ingen person på sjukhus har dött i covid-19 under senaste dygnet och där ligger totala antalet kvar på 141.

Antalet självtester är uppe i 141 350 och uppdateras inte under helgerna. Antalet positiva självtester har ökat med nio fall och ligger nu på 18 062. Regionen har gjort 74 252 (+13) tester, på 40 290 (+7) personer och 5 228 (+1) har varit positiva.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

