Sex nya coronafall i länet i dag – en person vårdas på sjukhus

Region Kalmar län rapporterar om sex nya fall av covid-19 under det senaste dygnet. Endast en person vårdas på sjukhus, och den personen vårdas inte på intensiven.

Under det senaste dygnet har sex personer bekräftats positiva för covid-19. Totalt under pandemin har 23 403 personer i länet smittats. Under förra veckan rapporterats 25 fall in, lika många som under vecka 26. Hittills den här veckan har 16 nya fall registrerats, vilket är en väldigt låg nivå jämfört med vintern och våren. Vårens värsta vecka var vecka 15, då hela 1 476 covid-19-fall rapporterades.

Kommunlistan ser ut så här:

Kalmar 7 698 (+3)

Västervik 3 223 (+-0)

Oskarshamn 2 445 (+-0)

Nybro 1 688 (+-0)

Vimmerby 1 640 (+-0)

Mönsterås 1 322 (+-0)

Mörbylånga 1 246 (+-0)

Hultsfred 1 168 (+-0)

Emmaboda 698 (+2)

Borgholm 555 (+-0)

Högsby 520 (+-0)

Torsås 366 (+-0)

De fem fall som presenteras i kommunlistan rör personer som är skrivna i Kalmar län. Det återstående fallet handlar om en person som är folkbokförd i annat län och syns därför inte i kommunstatistiken.

Oförändrat läge för sjukvården

En person får vård på sjukhus, samma antal som i går. Denna person ligger inte på intensiven. Under pandemin har 1 098 (+-0) personer skrivits ut från sjukhus och 141 har avlidit på sjukhus. Avseende avlidna är det inga förändringar idag.

Sedan i går har antalet självtester ökat med 133 stycken och är nu uppe i 145 469. Antalet positiva ligger på 18 163, fem fler än i går.

Regionen har gjort 75 332 (+68) tester på 40 817 (+35) personer och 5 240 (+1) har varit positiva.

