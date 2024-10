JUST NU: MISSTÄNKT MORD I LÄNET – EN MAN ANHÅLLEN

Polisen utreder ett misstänkt mord i Nybro kommun som ska ha skett under lördagen. En man i 40-årsåldern är anhållen.

En äldre man påträffades under lördagen avliden inomhus under oklara omständigheter i en bostad i byn Uvamåla i Nybro kommun. Polisen har spärrat av bostaden och en kriminalteknisk undersökning kommer att genomföras under dagen.

En man i 40-årsåldern har anhållits, skäligen misstänkt för mord, uppger polisen på sin hemsida.

Fortsatta förhör kommer att genomföras med vittnen under dagen. Vidare meddelar polisen att utredningen är i ett inledande skede och ytterligare upplysningar kan därför inte lämnas i nuläget.