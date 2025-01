VIMMERBYBO ÅTALAS FÖR TERRORBROTT – KOPPLING TILL IS

Det var i början av juni förra året som Vimmerbybon greps i samband med att han var på väg att lämna landet. Mannen greps på Arlanda flygplats av Säkerhetspolisen.

Han har sedan dess varit häktad och flera gånger blivit omhäktad. Åklagaren har varit ytterst fåordig om utredningen och det har inte varit känt till vilket land mannen var på väg.

Under torsdagen den 9 januari har chefsåklagare Per Lindqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål lämnat in åtalet mot mannen. Han åtalas för grov finansiering av terrorism, grovt deltagande i en terrororganisation och resa för terrorism.

Den misstänkta brottsligheten har begåtts mellan oktober 2022 och juni 2024. Den åtalade brottsligheten ska på olika sätt vara kopplad till terrorsekten Islamiska staten.

– Vi lägger nu ett gediget utredningsarbete från Säkerhetspolisens sida bakom oss och blickar fram emot domstolens prövning av åtalet, säger chefsåklagare Per Lindqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål i ett pressmeddelande.

Åklagaren meddelar i övrigt att han inte är tillgänglig för media.