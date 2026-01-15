15 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Märkligt beteende mot Vimmerbykvinna har polisanmälts

Vimmerbykvinnan har bland annat fått hem kläder. Foto: MostPhotos

Märkligt beteende mot Vimmerbykvinna har polisanmälts

KRIM 15 januari 2026 16.00

Ett mycket märkligt beteende har en kvinna i Vimmerby blivit utsatt för. 

Annons:

Kvinnan, som är i 50-årsåldern, ska ha utsatts för både olovlig identitetsanvändning och identitetsbedrägeri. Det handlar om att någon utgett sig för att vara henne, beställt kläder och även fixat prenumerationer på tidningar. 

– Hon märkte detta när hon fick hem kläderna och de här tidningarna, men det är inget hon har betalat för. Hon har inte lidit någon ekonomisk skada, men man har använt hennes namn på något sätt, säger Hampus Haag vid polisen. 

Det här ska ha skett vid två tillfällen, dels den 8 december och dels den 13 januari.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt