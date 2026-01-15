Märkligt beteende mot Vimmerbykvinna har polisanmälts

Ett mycket märkligt beteende har en kvinna i Vimmerby blivit utsatt för.

Kvinnan, som är i 50-årsåldern, ska ha utsatts för både olovlig identitetsanvändning och identitetsbedrägeri. Det handlar om att någon utgett sig för att vara henne, beställt kläder och även fixat prenumerationer på tidningar.

– Hon märkte detta när hon fick hem kläderna och de här tidningarna, men det är inget hon har betalat för. Hon har inte lidit någon ekonomisk skada, men man har använt hennes namn på något sätt, säger Hampus Haag vid polisen.

Det här ska ha skett vid två tillfällen, dels den 8 december och dels den 13 januari.