Snart premiär för ”En riktig skräpteater ”– häng med på genrep inför Astridveckan

"En riktig skräpteater" heter teatern som Vimarskolans grupp röd och blå kommer att spela hela fyra gånger under Astridveckan. Foto: Johanna Karlsson

Med teaterföreställningen vill eleverna lära folk att sluta skräpa ned. Teaterpedagog Kicki Willysson t.v. har arbetat fram pjäsen tillsammans med eleverna under terminen. Foto: Johanna Karlsson

”En riktig skräpteater” – så heter pjäsen som Vimarskolans elever från grupp röd och grupp blå kommer att spela hela fyra gånger under firandet av Astrid-veckan. Kicki Willysson, teaterpedagog på kulturskolan i Vimmerby har arbetat tillsammans med eleverna under terminen, och nu är det alldeles snart dags för premiär.

”Bra” och ”Lite nervöst” tycker skådespelarna när Dagens Vimmerby hälsar på under deras generalrepetition.