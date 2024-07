Visfestivalen är igång – se bilder från premiärkvällen i ruinen här

Det tog sin tid att fylla ruinen när så många hade köpt biljett och Mollie Minott gick på ganska försenad. Hon uppträdde förra året och gav publiken prov på nya låtar. Förstaspåret på nya skivan "Want Your Love" svängde mellan pop och soul och låtar som "What a Feeling" och "Love You and Hate You" lät riktigt bra i solskenet.

Staffan Hellstrand och Lisa Nilsson förärades häromdagen med plaketter på Visstigen tillsammans med Ted Gärdestad och Peter Lundblad. Staffan är förmodligen mest känd för sin egna hit "Lilla fågel blå" som kom 1993 och "Fiskarna i haven" som han skrev åt Idde Schultz. Naturligtvis spelade han dessa och fler favoriter som "Bilder av dig" och "Fanfar" och publiken gungade från vägg till vägg i ruinen.

Ösregn under Strömstedt

Niklas Strömstedts spelning år 2024 på Visfestivalen är något de som var där kommer att minnas. När han klev på kom nämligen ösregnet och publiken fick på någon minut hänga på sig regnkläder. Dessutom hade Niklas och musikanterna samtidigt instrumentrassel.

Problemen till trots har Strömstedt karisman och låtarna som klarar ett ösregn. Han skulle kunna göra en konsert på tre timmar och antagligen ha publikfavoriter kvar. "Byns enda blondin" som han skrev åt Sven-Ingvars, "Stanna världen en stund" som han gjorde med GES eller "Jag är förlorad igen" och "Om" som växte med publikens allsång.

Regnet varade i princip hela hans uppträdande och när det var dags för Lisa Nilsson att avsluta kvällen var det tråkigt nog ganska många tomma platser på bänkarna. De som stannade fick ett avskalat och intimt uppträdande där hon blandade in anekdoter och bakgrunden till flera av sångerna. Dessutom skojade hon till det lite när det var dags att ta fram astmasprayen. "Content" som hon själv kallade det när hon bad publiken ta mobilbilder.