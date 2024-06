Lovande musiker från länet samlas i Västervik

Under musikveckan arrangeras låtskrivarläger i Västervik av Talentcoach. Foto: MostPhotos

Under vecka 28 bjuder flera lokala aktörer tillsammans med länsprojektet Talentcoach in till låtskrivar-camp i Västervik. Satsningen är en del av den musikvecka som växer fram under Visfestivalveckan och vänder sig till nya lovande musiker från hela länet.