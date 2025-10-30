Stjärna och Virserumsbördig musiker till Rumskulla: "Värma våra frusna själar"

Våren 2026 blir det en konsert i Rumskulla kyrka med kända namn som Sonja Aldén och Michael Jeff Johnson. Konserten hålls lördagen den 14 mars.

Arrangörerna utlovar ett spännande musikaliskt möte där hjärta, värme och engagemang står i centrum.

"Ett möte som kommer värma våra frusna själar, ingjuta hopp i en mörk och svår tid som samtidigt ger hopp och framtidstro till utsatta barn och den värld de drömmer om", skriver man i ett pressmeddelande.

De två artisterna som står för detta möte är Sonja Aldén och Michael Jeff Johnson. För ett par år sedan påbörjade de båda ett unikt och spännande samarbete som mynnat ut i ett antal gemensamma konserter samt den uppskattade duetten "Du är inte ensam".

Nu ska de två artisterna samarbeta igen och denna gång blir det en konsert i Rumskulla kyrka.

"Detta är två artister som kommer från lite olika håll men båda med fantastiska sångskatter som berör lyssnare igen och igen. De har också stora och varma hjärtan som vill uppmuntra och beröra alla oss som lyssnar och de delar också ett starkt engagemang för de svaga, de trötta, de utsatta", skriver man.

"Ärofullt medverka till en bättre värld"

Det är eventbolaget Northevent som tillsammans med Erikshjälpen som arrangerar turnén med dessa två artister. Till konserten i Rumskulla kyrka är även Taborförsamlingen och Svenska Kyrkan involverade.

"Du kommer att få ta del av både Sonjas och Michaels egna kompositioner men också uppleva hur de möts i musiken där de tillsammans delar scen och deras röster och musik blandas. Det blir innerligt, avskalat, varmt och nära", skriver arrangören.

– Jag har samarbetat med Erikshjälpen under ett antal år och det känns ärofullt att fortsatt få förtroende att medverka till en bättre värld genom dem, säger Sonja Aldén.

Hon behöver ingen närmare presentation och har släppt odödliga låtklassiker som "För att du finns" och "Du är allt". Michael Jeff Johnson är född i Virserum och bor numera i Sävedalen utanför Göteborg.