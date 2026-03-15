Fullsatt konsert i Rumskulla – artister uppträdde för Erikshjälpen

På lördagskvällen fylldes Rumskulla kyrka av musik och värme när artisterna Sonja Aldén och Michael Jeff Johnson gav en konsert till förmån för Erikshjälpen.

Du är inte ensam denna natt, fast du går en väg du aldrig gått förut.

Texten kommer från duetten som artisterna inledde konsertkvällen med. De båda började samarbeta för några år sedan och har sedan dess hittat ett gemensamt musikaliskt uttryck.

– Det är två röster som precis hittat varandra och som trivs ihop och njuter av att skapa nya, unika klanger tillsammans, säger Michael Jeff Johnson.

Till förmån för Erikshjälpen

Konserten arrangerades av eventbolaget Northevent i samarbete med Taborförsamlingen och Svenska kyrkan i Rumskulla. Pengarna från kvällen gick till Erikshjälpen. Sonja Aldén har samarbetat med dem i flera år och beskriver uppdraget som betydelsefullt.

– Erikshjälpen gör så mycket gott för så många människor på vår jord. Bara genom att ni är här är ni med och gör jorden till en lite tryggare, varmare och mänskligare plats, säger hon till publiken efter den första låten.

Publiken fick ta del av en nära och avskalad konsert där de båda artisterna bjöd på både egna låtar och gemensamma nummer. Under kvällen medverkade även den lokala kyrkokören i flera av låtarna.