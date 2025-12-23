Han blir fast anställd i länsteaterns ensemble

Byteatern Kalmar Länsteater gör en ny anställning. Rasmus Johansson blir nu fast anställd skådespelare i ensemblen.

Rasmus Johansson har tidigare jobbat på Byteatern som frilansande skådespelare i föreställningarna Kalasa med Vasa, Nattfolket, Älsklingarna och This is water.

– Det känns otroligt skönt att få komma tillbaka till Byteatern Kalmar Länsteater efter nära på tre år av pappaledighet och jobb på annan ort. Jag har längtat efter att få komma hem till min barndomsteater igen. Jag är otroligt glad och tacksam att nu får göra det och då som en del av den fasta ensemblen, säger Rasmus Johansson.

Just nu är han aktuell i SVT:s dramatisering Jag for ner till bror, på bio i Regnmannen samt med föreställningen Illusioner på Malmö Stadsteater.

– Det känns självklart och toppen. Han kommer att bli en stor tillgång i Byteaterns ensemble, säger teaterchef Jan Dzedins.

"Alltid känt mig välkomnad"

Rasmus Johansson är uppvuxen i Borgholm och bor i Kalmar. Han har gått teaterhögskolan i Malmö mellan 2016 och 2019 och innan dess teaterlinjen på Fridhems folkhögskola och musikteaterlinjen på Ölands folkhögskola.

– Jag har alltid känt mig välkomnad som en del av Byteatern-familjen så egentligen förändras inte inställningen till arbetet av att jag nu hoppar på en tillsvidareanställning. Skillnaden ligger nog mer privat i mig själv. Det är en stor lättnad över att kunna vara kvar i Kalmar bland vänner och familj och samtidigt få arbeta med det som jag älskar. Det är en verklig ynnest och jag ser fram emot att få kasta mig ut i scenkonsten tillsammans med alla fantastiska kollegor på teatern, säger Rasmus Johansson.

Övriga i den fasta ensemblen är Edvin Bredefeldt, Agnes Forstenberg och Agnes Hargne Wallander.