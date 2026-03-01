Byteatern sätter upp älskad klassiker – ska ut på turné i höst

Höstens stora premiär på Byteatern Kalmar Länsteater blir "Din stund på jorden" av Vilhelm Moberg.

Föreställningen ska spelas på Stora Scen i Kalmar, men kommer också att turnera i en version anpassad för bygdegårdar och mindre scener runt om i kalmar län.

– För mig är Vilhelm Moberg en av Sveriges största författare någonsin, säger Michael Cocke som regisserar föreställningen.

Historien kom till när Moberg själv började tänka på sin egen bror Hjalmar som dog vid 18 års ålder. I berättelsen sitter också Albert Carlsson, som utvandrat till USA, och tänker tillbaka på sin bror som dog i unga år och hembygden i Sverige som inte längre finns kvar som den var när han lämnade den.

Premiär i början av oktober

Berättelsen innehåller ett av Vilhelm Mobergs mest kända citat – det Albert Carlssons bror Sigfrid säger till honom. "Du ska alltid tänka. Jag är här på jorden denna enda gång. Jag kan aldrig komma hit igen. Tag vara på ditt liv. Akta det väl. Slarva inte bort det. För nu är det din stund på jorden".

– Varje ung människa har drömmar om framtiden och vad man vill göra med sitt liv. Sedan kommer en dag närman ser tillbaka, har man varit trogen sina drömmar? Det tror jag gäller för alla, i alla tider, säger Michael Cocke.

I föreställningen medverkar Agnes Forstenberg, Agnes Hargne-Wallander och Rasmus Johansson tillsammans med Johan Hafezi. För scenografi och kostym står Katrin Brännström. Maskdesign görs av Janina Rolfart, ljusdesign av Maria Roos och ljuddesign av Ove Karlsson.

Premiären blir i Kalmar lördagen den 3 oktober. Turnépremiären sker ett par veckor senare i Vilhelm Mobergs hembygd Emmaboda.