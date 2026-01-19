Hon blir ny konstnärlig ledare för länsteatern: "Känns självklart"

Byteatern Kalmar Länsteater har fått en ny konstnärlig ledare. Närmast kommer hon från motsvarande uppdrag hos anrika Månteatern i Lund.

Det rör sig om Elin Skärstrand som ursprungligen är från Kalmar.

– Det känns självklart för mig att komma till Byteatern! Jaghar tidigare regisserat Älsklingarna och Jaktlycka på teatern och har lärtkänna huset och mina medarbetare. Jag är också född i Kalmar ochbodde här tills jag var 15 år, så jag är uppvuxen med det somvar Byteatern då och har noga följt utvecklingen som teatern gjort tillvad som är detta fantastiska scenkonsthus som Kalmar län har att varastolta över idag, säger Elin Skärstrand.

Under våren kommer hon fasas in i arbetet och påbörjar sitt treåriga uppdrag på heltid i oktober. Uppdraget innebär också att hon regisserar en föreställning per år. Den första blir en vuxenproduktion hösten 2027.

– Byteatern är en modig scen som tar sin publik på allvar, det ska vifortsätta vara. Vi kommer skapa angelägen scenkonst för länets unga såväl som vuxna publiken, ochvara en mötesplats när vi turnerar i länet och i vårt teaterhus. Jag ser fram emot nyskapande ochintressanta konstnärskap på besök i Kalmar såväl som utrymme för oss som länsteater att företrädalänet och berätta från där vi står samtidigt som vi vågar ta risker, säger Elin Skärstrand.

Hon föddes i Kalmar 1983 och flyttade som 15-åring till Malmö. Numera är hon bosatt i Stockholm. Mellan 2008 och 2013 startade och drev hon PUMA Scenkonst. Hon har regisserat på bland annat Unga Dramaten, Unga Klara och Uppsala Stadsteater.