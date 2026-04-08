Artisten från Vimmerby släpper snart sin första låt på svenska

Snart släpps den allra första singeln på svenska. Idol-artisten och Lilla Melodifestivalen-finalisten Mathilda Lindström är aktuell med sin mest personliga release hittills.

Den 8 maj släpper Mathilda Lindström från Vimmerby sin allra första singel på svenska. Låten, som heter "Som vi sa", är en låt om kärlek och tvivel.

Låten beskrivs vara en poplåt som utforskar spänningen mellan drömmen om evig kärlek och rädslan att verkligheten aldrig riktigt lever upp till det man lovat varandra.

Låten är skriven av Mathilda Lindström tillsammans med Johan Ramström. Den utspelar sig under en filmisk natt där förälskelsen känns total, men där tvivlet gnager under ytan.

– Jag ville skriva en låt som fångar just den där blandningen av känslor för förälskelse och den sårbarhet som kommer därtill. Att våga släppa in någon när man så många gånger tidigare blivit sårad, säger Mathilda Lindström själv om låten.

Bor numera i Göteborg

Mathilda har varit aktiv sedan sexårsåldern och tre gånger varit finalist i Lilla Melodifestivalen. 2017 deltog hon i Idol och 2016 var hon stand in-artist för Belgiens bidrag i Eurovision Song Contest. Hon har också spelat Pippi Långstrump lokalt här på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Hennes singlar "A New Tomorrow" och "NBLY&I" har haft över 1,8 miljoner strömningar på Spotify.

– Att byta till svenska är både en konstnärlig milstolpe och ett strategiskt val. Svenskspråkig pop dominerade de svenska streaminglistorna under 2025 och "Som vi sa" är Mathildas mest personliga release hittlls – en låt som krävdes hennes modersmål för att berätta, säger Johan Ramström.

Mathilda är numera baserad i Göteborg och genomförde över 30 liveframträdanden under förra året.

