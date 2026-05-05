Mathilda aktuell med ny singel – drömmer om Melodifestivalen

Mathilda Lindström släpper sin första singel på svenska den 8 maj. Hon drömmer om att få delta i Melodifestivalen. Foto: Pressbild

Hon var finalist tre gånger i Lilla Melodifestivalen. Drömmen om ett riktigt melloäventyr finns där fortsatt och nu den 8 maj släpps hennes första låt på åtta år. – Det känns jättepirrigt. Man är nästan i en liten bubbla, säger hon.

Mathilda Lindström blev tidigt en lokal profil i Vimmerby och spelade bland annat Pippi Långstrump lokalt på Astrid Lindgrens Värld. Hon har varit aktiv sedan sexårsåldern och tre gånger var hon finalist i Lilla Melodifestivalen.

År 2017 deltog hon i Idol och hennes singlar "A New Tomorrow" och "NBLY&I" har haft över 1,8 miljoner strömningar på Spotify.

Numera bor hon i Göteborg, men den senaste låten släpptes för åtta år sedan. Nu den 8 maj är det dags igen och då släpper hon för första gången en låt på sitt modersmål.

– Det känns jättepirrigt. Men också väldigt kul. Det är intensivt inför nu med allting som ska göras och man är nästan som i en liten bubbla, säger Mathilda Lindström till vår tidning några dagar före låten ska släppas.

"Hittade glädjen igen"

Låten "Som vi sa" är skriven av Mathilda Lindström tillsammans med Johan Ramström. Den utspelar sig under en filmisk natt där förälskelsen känns total, men där tvivlet gnager under ytan.

– Den här låten skrevs faktiskt för ganska länge sedan när jag och Johan hängde. Sedan fick den nytt liv för ett halvår sedan och nu har vi gjort den mycket mer poppig. Det är lite Veronica Maggio- och Ida-Lova-stuk på den. Det kändes rätt och därför bestämde vi oss för att släppa den.

Att det är första låten på åtta år känner hon själv är galet.

– Det är lång tid. Jag har pluggat Performing Arts School och studierna där tog mycket tid. Det gjorde att musiken hamnade lite på hyllan, men nu har jag lagt audition och det på hyllan i stället. Det skapade mer utrymme för att vilja skriva och jag hittade glädjen igen.

"Mer nära och äkta"

Det finns förstås en spänd förväntan inför vilket mottagande låten kommer att få.

– Med tanke på att det är första låten på åtta år så är jag en liten annan artist i dag. Jag har också varit med och skrivit den här låten på ett helt annat sätt än de tidigare låtarna. Det är mycket mer jag i hela projektet och det gör det ännu mer pirrigt. Av snuttarna som har släppts har jag fått fin respons och folk verkar tycka att den är bra. Jag hoppas att många ska gilla den och spelas på många sommarfester och fina sommarkvällar.

Vad betyder låten för dig?

– Jättemycket. Den är på svenska och då blir det så mycket mer nära och äkta. Varje ord är valt utifrån verkliga händelser och det är inte bara snygga ord som det kanske blir när man ska skriva något på engelska. Då ska det låta snyggt, men nu är det en verklig story och jag står bakom varje ord. Det betyder jättemycket för mig och jag är väldigt stolt över låten.

Det är redan fler låtar på gång på svenska.

– Ja, det finns med där i perifierin. När den här har släppts börjar vi ladda för nästa. Så det är på gång.

Det är också klart att hon kommer framföra låten på nationaldagsfirandet i Kungsbacka.

– Det ska bli väldigt kul. Sedan ska jag göra mycket allsånger i sommar, så då kanske jag lägger till låten som ett extra tillägg.

Drömmer om Melodifestivalen

Annars har Mathilda valt att ta ett steg från det hon gjort tidigare. Det blir inte lika mycket musikaler längre.

– Jag gör det som är kul. Jag gör lite revyer, lite allsång och sådana gig. Shower som känns kul. Jag söker mig inte hela tiden till att gå på olika auditions eller så, utan jag går mycket på lust nu. Jag har börjat plugga till förskollärare och jobbar samtidigt med barn också vid sidan om.

Hur mycket tid blir det i Vimmerby nuförtiden?

– Jag är där så mycket jag kan med familjen. Främst blir det högtider och sådär. Jag tror det är fyra år sedan jag uppträdde i trakten, då var jag i Silverdalen med några från Lifvens. Jag har inget inbokat på hemmaplan, men jag är öppen för det. Det hade varit kul.

Drömmen om att någon gång uppträda i Melodifestivalen lever fortfarande i allra högsta grad.

– De har funnits med ända sedan jag gjorde Lilla Melodifestivalen. Det här kan man väl säga är någon form av försök till satsning mot det målet. Jag vill närma mig den drömmen.

Kommer du söka till nästa års mello?

– Det är tanken faktiskt. Sedan är det inte lätt att komma med där. Det är samma låtskrivare år efter år, men vi har en låt i åtanke för det och den kommer få lite mer kärlek när det här släppet är gjort. Vi kommer nog köra på fler spår säkerligen.

Hur häftigt vore det att komma med?

– Det hade varit det största jag varit med om. Jag hoppas ju såklart, men man vågar inte riktigt tro på det förrän det händer.