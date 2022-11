Belysningsföretaget går mot strömmen – plockat in extra personal för att hinna med

Vimmerbyföretaget Aura Light går på högvarv och har plockat in extra personal för att hinna med allt monteringsarbete som måste göras. Foto: Pressbild

Belysningsföretaget Aura Light i Vimmerby går på högvarv. Det har lett till att företaget har utökat bemanningen och tagit in extra personal under hösten. – Vi har jättemycket att göra för stunden och det har vi haft hela hösten, säger Emil Eklund, produktionsledare på Aura Light.

Det råder just nu febril aktivitet på Aura Light, Vimmerbyföretaget som utvecklar och tillhandahåller belysningslösningar och har ljuskällor, armaturer och sensorer för automatisk ljusstyrning i sitt utbud.

Produktionsledaren Emil Eklund berättar att företaget har tagit in extra personal för att hinna med det som måste göras.

– Det har under hösten gått stadigt uppåt och vi har fått mycket, mycket mer att göra. Vi har i stort sett dubblerat vår monteringskapacitet under hösten, säger Emil Eklund.

Från tio till 22 montörer

Företaget hade tio-elva montörer i början av hösten och nu är uppe i 22 montörer som har tagits in via ett bemanningsföretag eller anställts via särskild visstidsanställning.

– Det är framför allt i monteringen som vi har tagit in folk. Det är där vi inte har hunnit med, säger Emil Eklund.

Har ni fortfarande behov av att plocka in nya medarbetare?

– Nu skulle jag säga att vi har gått i taket på bemanning på monteringen, det börjar bli ont om plats och alla bänkar är mer eller mindre fyllda. Vi jobbar bara dagtid och försöker klara oss på dagtid. Vi ser att det är en topp i slutet av året också, sen är det svårt att sia om framtiden. Vi strävar efter att utöka vår armaturförsäljning med tanke på att det blir förbud på att tillverka ljuskällor som innehåller kvicksilver i augusti nästa år.

Vad är förklaringen till att ni har fått så mycket mer att göra?

– Det är en kombination av flera olika saker. Jag tror framför allt att folk har börjat dra öronen åt sig vad gäller energibesparingarna och ser en möjlighet att kunna spara pengar även om det kostar en del pengar att köpa in ny belysning och ny armatur. Det finns företag med höga energikostnader som ser att man kan spara pengar. Våra beräkningar gör att man kan spara in det på ett till tre år trots att det är en större investering, säger Eklund och fortsätter:

– Hösten är rent generellt belysningsbranschens bästa tid. När det börjar bli mörkt utomhus så inser man kanske att det är någon lampa som inte fungerar eller att man inte har tillräckligt med lyse och börjar köpa på sig belysning.

"Får stora orderförfrågningar"

Emil Eklund ser att företaget har fullt upp fram till vecka 51.

– Vi gör allt vad vi kan för att skapa oss mer utrymme i systemet för att få in fler ordrar innan jul och nyår. Vi ser en horisont på ett par veckor framöver, det tickar på och vi får stora orderförfrågningar från intresserade kunder.

Att satsa på utbyte av belysning, ofta från lysrör till energieffektiva LED-lampor, kan göra att man sparar mycket energi.

– LED drar betydligt mindre än vad en vanlig lysrörsarmatur gör. Det kommer också fram nya, bra armaturer med LED-belysning. I dag kan det vara lika mycket en inredningsdetalj som ren belysning. Det går också över mer och mer åt att man inte vill ha tänt när det inte är något folk i rummet, då är det aktuellt med styrning. Smarta system som släcker ner när folk inte är där och tänder upp när folk kommer dit.

Aura Light i Vimmerby har ett 70-tal anställda.