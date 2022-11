Erics nya företagsidé har blivit till verklighet – flera nya jobb skapas

Det var förra våren som Eric Johansson slog upp portarna för sin verksamhet med agentur för skönhetsmärket Esse Skincare tillsammans med fem medarbetare.

Efter ungefär ett och ett halvt år med denna verksamhet i Rosins gamla lokal valde Eric Johansson att lämna bolaget sista oktober.

– Det finns ingen särskild anledning. Jag har känt personerna inom Esse under jättemånga år och det är goda vänner till mig. Jag fick en ny idé som jag ville prova på och kände att det var dags för något nytt, säger Eric Johansson.

"Konceptet är stort i sin helhet"

Den idé som väcktes i Eric huvud var ett nytt koncept med flera olika delar inom skönhetsbranschen. Idén har blivit verklighet och hans nya företag ”Skinpunks” gick igång den 1 november.

– Konceptet är ganska stort i sin helhet. Det vi har gjort är att vi har tagit fram en plattform för att göra livet enklare för duktiga hudterapeuter som dagligen sliter för att få ihop sin vardag. Vi vill hjälpa dem att kunna konkurrera på ett bättre sätt kontra de större online-aktörerna som tar mycket av marknaden, säger Eric Johansson.

Två plattformar har konstruerats tillsammans med WebbPartner och är i huvudsak tillägnade för hudterapeuter och salonger som företaget samarbetar med.

– På den ena plattformen samlar vi all information om de olika märkena. Det är vissa märken som vi distribuerar själva i dag och vissa märken som vi har samarbetsavtal med. För en hudterapeut blir det enkelt att gå in på ett och samma ställe för att komma åt all information och göra beställningar. De har möjlighet att plocka hem varor från märkena som vi har samarbeten med.

Utbudet ska fortsätta växa

Den andra framtagna plattformen är utformad som en webbshop och tanken är att den ska lanseras nästa onsdag.

– Salongerna som vi samarbetar med får en kostnadsfri webbshop som vi sköter om och deras uppgift är att sälja. Den första plattformen gör det möjligt för oss att kunna köpa in större mängder till bra priser. Varje salong som vill bli partner med oss får oerhört mycket gratis. Det gör att vi kan öka våra inköp och salongerna kan få mer marginal på det de säljer på nätet från vår sida.

Eric Johansson hoppas att företaget kan nå 50 till 100 hudvårdssalonger som partners.

– I och med att plattformen inte är helt klar än så har de fått se ett första utkast. Tanken är att vi ska samla tillräckligt mycket salonger för att kunna konkurrera med de stora giganterna i Sverige. Hela konceptet heter Skinpunks och vi erbjuder alla olika lösningar under ett och samma namn.

Skinpunks sitter på ett antal varumärken i dag och för diskussioner med många varumärken.

– Vi har två egna varumärken som vi distribuerar (Esthemax och Virisens), är halvdistributör åt ett varumärke och har samarbete med fyra varumärken. Vi har två möjliga varumärken till i distributionsportföljen som avgörs denna vecka.

Tanken är att varumärkesutbudet ska fortsätta växa.

– Vi vill inte ha 80 varumärken, men vi vill ha tillräckligt med varumärken så det täcker alla behov på marknaden. Har vi tre varumärken som gör exakt samma saker så kommer vi välja det som är mest intressant för oss. Jag tänker att 20–25 varumärken är acceptabelt, då har vi ett brett sortiment och en bra grund att stå på.

Samlar varumärken på samma plattform

Eric Johansson har flera tankar med sitt nya företag.

– Det handlar om att hjälpa varumärken som inte finns i Sverige och få in dem på marknaden som distributör, men även varumärken som finns och har en distributör i Sverige. Vi vill hjälpa salonger och hudterapeuter för att de ska få en enklare vardag och spendera mer tid på att göra det de är duktiga på, att ta hand om sina kunder och göra behandlingar.

Varumärkena, som finns på svenska marknaden och har en distributör, har vanligtvis eget lager.

– Då kan man binda ihop det så all deras information, marknadsföring, ordersystem och utbildningar läggs in i vår portal. När kunderna lägger order så går ordern direkt till dem så de får det på ett smidigt sätt. Det är en lösning som vi har diskuterat med flera företag. Det är ett nytt koncept så det är mycket som behöver förklaras.

Det finns, enligt Eric Johansson, ingen annan aktör som samlar varumärken på en och samma plattform.

– Vi tycker om hudvårdsbranschen och det finns oerhört många bra varumärken. Vi tror på helheten. Med hjälp av kunskapen som vi sitter på och produkterna som vi har så kan vi göra branschen bättre och samtidigt klara av att tjäna pengar. Det är i slutändan hudterapeuten som måste bestämma vad man tror på och förmedla det vidare. Det är ingen som ska säga att någon gör rätt och att någon gör fel.

Driver företaget med fyra anställda

Eric Johansson driver företaget tillsammans med fyra anställda: Patrik Nilsson, Robin Rinaldo, Anna Rundgren och Patricia Borglin (bosatt i Helsingborg).

Hur ser du på framtiden vad gäller antalet anställda?

– Det beror på hur utvecklingen går med plattformen vad gäller webbshopen. Går det bra och vi får snurr på saker och ting så kan vi anställa fler.

Eric Johansson har en god känsla för att det kommer gå bra för företaget.

– Någonstans försöker vi göra det för att hjälpa andra och det är grundtanken med hela konceptet. Jag har levt med Anna (Rundgren) i många år och vet hur många hudterapeuter sliter. De gör allt jobb och tar hand om kunderna i sina salonger, sedan är det de stora internetaktörerna som går in och snor åt sig kunder. Det tycker inte vi är rätt. Vi vill försöka samla så pass mycket kunskap och möjligheter för att kunna konkurrera på rätt villkor.