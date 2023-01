Företaget dubblerade försäljningen 2022 – "Vi behöver bli fler"

Det har gått drygt två år sedan Henrik Marx tog över det anrika Vimmerbyföretaget Ultra Tan efter Leif Bring, som sålde bolaget efter nästan 30 år.

– När jag tog över var verksamheten inriktad på i huvudsak produktion av solarium. Efter en transformation under pandemin är vi numera distributör i Sverige, säger Henrik Marx och förklarar situationen:

– De två största konkurrenterna, när det kommer till produktion, finns i Tyskland. På slutet har det inte varit rationellt att producera i det antal vi kunde sälja i Sverige, så istället har vi blivit distributörer för de tyska producenterna. "If you can’t beat them – join them”, tillägger han och skrattar.

Hur skulle du säga att företaget utvecklats sedan du blev ny ägare?

– Vi ser absolut positivt på utvecklingen de här åren. Ultra Tan AB omsatte cirka 15 miljoner kronor 2022. Jämför vi med året innan har vi nästan fördubblat försäljningen och kommer kanske också göra en liten vinst så det är vi mycket nöjda med.

Annan strategi

Det tänker Henrik Marx grundar sig i det strategibygge man gjort under två år och som blev klart hösten 2021, vilket bland annat resulterade i fler produkter.

– Att sedan pandemin är slut, eller i vart fall inte känns på samma sätt som förut, är absolut positivt också. Verksamheten på svenska solotek går mycket bra.

På gång att nyanställa

Sedan Henrik Marx tog över företaget har antalet anställda legat stabilt på fem fasta tjänster i Vimmerby, plus lite externa konsulter som jobbar med i huvudsak administration.

– Vi behöver bli fler anställda, planen är att utöka med en som ska jobba med teknik, klargöring, fabriksrenovering, med begagnat och installation. Vi tittar på det just nu och kommer förmodligen öppna upp för att anställa en ny medarbetare i Vimmerby inom kort, säger Henrik Marx.

Vad tänker du kring 2023?

– Det kan kanske bli ett år med lite prövningar, för vi är förstås medvetna om att det finns utmaningar i Sverige. Kriget, inflationen, kronan…

– Kanske att människor inte lever som de brukar, men de unnar sig ändå lite små belöningar i form av besök på solotek. Historiskt sett har vår bransch faktiskt klarat sig bra i kristider, så därför vågar vi vara lite optimistiska. Vi har i alla fall bra med kundförfrågningar för tillfället och de prisjusteringar vi fick från våra leverantörer nästan varje månad under 2022, de har vi inte märkt av nu i år.

Det är inte så att sola solarium tillhör en förlegad tid?

– Absolut inte. Den kosmetiska effekten av solarium är fortfarande populär, men så har vi också den delen som hör ihop med hälsan. Många säger sig må mycket bättre på hösten och vintern, om de solar solarium.