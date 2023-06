Gymmet växer och genomför flyttrockad – nya läckra entrén klar: "Värt allt slit"

Ny läcker entré och reception och större gym som ska bli ännu större i väntan på färdigställandet av nya salar för spinning och cardio-maskiner. Mycket har hänt och mycket är på gång på Träningshuset i Vimmerby. – Det har varit värt allt slit under det här året, säger gymägaren Adam Koponen.

24-årige Vimmerbybon Adam Koponen har ägt och drivit Träningshuset i Vimmerby tillsammans med sin mamma Ingela Koponen i snart ett år. De har tagit tag i många olika saker för att lyfta gymmet till nästa nivå under det gångna året.

– Vi har gjort en allmän uppfräschning av alla lokaler med mer färg och bättre städning. Vi har köpt hem gymredskap som tidigare har saknats och för mig är det viktigt att följa efterfrågan och lyssna på vad medlemmarna vill ha. Vi har nyligen bytt ut AC-aggregat och värmepumpar för att få bättre luft i gymmet. Vi har även satt ny belysning i alla lokaler och nya, inbyggda högtalare i gymmet, säger Adam Koponen.

Spinningen flyttar till ny lokal

Gymmets lokaler har gjorts större och kommer bli ännu större med tanke på att Träningshuset har skrivit på för nya lokaler en trappa upp. Det är lokaler som just nu byggs om för att ge plats åt en ny spinningsal, föreningssal, kök, kontor och personalutrymme.

– Spinningsalen flyttas till vår nya lokal på plan två och cardiomaskinerna, det vill säga löpband, cyklar och crosstrainers som i dag står i gymmet, kommer flyttas till nuvarande spinningsal. Nuvarande cardiorum kommer bli gym. Ny gymutrustning, bland annat en efterfrågad squat-maskin, levereras i sommar och flyttar in i dagens cardiorum, säger Adam Koponen.

Går allt som planerat genomförs flyttrokaden under juni månad.

– Det mest tidskrävande arbetet i nya spinningsalen är färdigt och vi har precis fått hem brandisoleringen till ventilationen. När vi har isolerat rören flyttas cyklar och ljud så det är inte mycket kvar att göra, säger Adam Koponen.

Den nya spinningsalen förses med 19 cyklar.

– Kvadratmetermässigt är det ingen skillnad, men det är en helt annan layout jämfört med lokalen som vi använder för spinning i dag.

Gymmet blir ännu större

Rent ytmässigt har gymmet fått det största lyftet sedan juli förra året.

– En vägg mellan omklädningsrummen har slagits ut och gjort herrarnas omklädningsrum några kvadratmeter mindre plus att IR-bastun tagits bort. Ytan är numera mer förmånlig för de som är här och tränar gym.

Med nya lokalen på andra våningen och nya ytan i gymmet är det uppemot 200 kvadratmeter större.

– Inne i nuvarande cardiorum blir det gym och vi vill sprida ut folket mer med att alla som kör samma muskelgrupp inte klumpas ihop. Det kommer vara träningsmaskiner på parkettgolvet och ytan på svarta mattan kommer vara kvar som en friyta.

Receptionen och entrédelen har gjorts iordning och gett gymmet ett ansiktslyft.

– Det blev mycket bättre än vad jag först hade trott. Polyform har verkligen tänkt på allt. Det nya skostället är så sjukt snyggt och ger insynsskydd då man tidigare såg rakt in i gymmet.

– Från början var tanken att göra entrén först, men det var andra grejer som hade större prioritet i och med att det var eftersläpat på modern, fräsch gymutrustning inne i gymmet. Jag tycker att vi har kommit dit med utrustning som håller god kvalité plus att vi har fått en större och finare entré och reception.

Här är nästa års projekt

Den rektangulära riggen I HIIT-salen på tredje våningen har plockats bort och ersatts av en rigg som tar mindre plats.

– Vi vill att fler ska kunna utföra samma sak plus att den är nya riggen är mer robust. Vi har även fått upp mer förvaring av redskap på väggarna och bytt ut konditionsmaskinerna likt stakmaskin och roddmaskin i HIIT-salen. Vi har köpt in nya viktplattor av återvunnet gummi som dämpar ljud och nedslag bättre än tidigare viktplattor. Vi har försökt byta ut all utrustning för att börja om på en ny, fräsch kula.

Sky, träningsterrassen med utsikt över Vimmerby, ska fräschas upp och trägolvet ska oljas in.

– Det funkar som det är men när jag ändå håller på så vill jag riva av det också.

Kommande projekt – iordningställa omklädningsrummen – är förlagt till 2024.

– Jag är rätt säker på att det är nästa grej att prioritera rent lokalmässigt. Som det är nu har gymdelen uppnått sitt max rent kvadratmetermässigt.

Medlemsantalet har ökat

Första året som gymägare har präglats av mycket jobb. Adam och hans mamma Ingela kommer jobba heltid på gymmet, en städare anställs på halvtid och instruktörerna är timavlönade. Träningshuset hade under vintern dubblerat antalet medlemmar från juli.

– Det har inte varit särskilt många lediga vardagar eller helger, men det har varit värt att gå all in och känna att man blir klar med vissa saker. Det är viktigt att vara med på banan när det kommer till inventarier och hålla sig uppdaterad kring trender och efterfrågan på pass. Det vi har gjort så här långt är en investering på en miljon kronor.

Träningshuset hade 850 medlemmar 1 juli förra året och dubblerade antalet medlemmar under vintern.