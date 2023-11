Träningshuset bjuder in till öppet hus på lördag – så ser upplägget ut

Adam Koponen på Träningshuset i Vimmerby bjuder in till öppet hus och event på lördag. Foto: Ossian Mathiasson

Träningshuset i Vimmerby bjuder in till öppet hus och event på lördag. – Passa på att komma in och prova vårt välutrustade gym, säger Adam Koponen.

Träningshuset i Vimmerby har genomgått en förvandling sedan Adam och Ingela Koponen tog över verksamheten sommaren 2022. De har fräschat upp lokalerna, köpt in nya gymredskap, byggt om lokaler en trappa upp för att ge plats åt en ny cykelsal, föreläsningssal, kök, kontor och personalutrymme och flyttat in cardiomaskinerna i den tidigare cykelsalen.

Nu på lördag bjuder Träningshuset in till öppet hus och event.

– Är man inte medlem så kan man komma hit, kolla in lokalerna och träna gratis. Vi hade egentligen tänkt ha ett ettårsjubileum i juli, men det är lite svårt att få ihop det mitt i sommaren när folk är iväg på annat. Vi tänker att vi lägger det på hösten och vill att folk ska få se hur de nya grejerna i gymmet är. Om man inte har varit här på ett tag så kan man säga att det har skett förändringar. Vi vill driva folk hit till gymmet och känner att vi har kapaciteten till att ha mer folk hos oss, säger Adam Koponen.

Kan boka in sig på gruppträning

Adam Koponen berättar att man har möjlighet att boka in sig på gruppträning, sex olika pass, under lördagsförmiddagen plus lunch på Vimmerby Stadshotell.

– Vi har ett annat paket som handlar om gruppträning, lunch och spa på Vimmerby Stadshotell, säger Adam Koponen.

Träningshuset har öppet hus tillsammans med flera samarbetspartners, nämligen grossisten Tyngre, gymutrustningstillverkaren Nordic Fighter och hudvårdsföretaget Skinpunks.

– Tyngre och Nordic Fighter har skickat grejer som vi ska lotta och tävla ut. Skinpunks ska vara här, visa upp sig och ha någon form av utlottning och tävling.

Adam Koponen har en god känsla inför lördagens öppet hus och event trots att det krockar med Novemberkåsan som arrangeras i staden denna helg.

– Jag tror att öppet hus kommer bli väldigt bra. Det känns som att informationen har kommit ut då vi har satt upp lappar, lagt ut flera inlägg på Facebook och Instagram och skickat ut information till de aktiva medlemmarna. Vi uppmanar folk till att komma och testa gymmet.