KLART: CAMPINGÄGARNA ÖPPNAR MATBUTIK I VENA

Elisabeth Wolmeryd och Hampus Thorstensson har många projekt igång. Nu står det klart att Vimmerby Campings ägare öppnar matbutik i Vena.

– Vi är väldigt glada för att vi får chansen att lära känna Vena bättre, säger Hampus Thorstensson.

Vår tidning berättade för några månader sedan om att en okänd lokal entreprenör skulle bygga en ny obemannad matbutik i Vena där den stängda Lifvs-butiken har stått.

Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryd, som driver Vimmerby Camping, står bakom satsningen att etablera en ny matbutik i Vena.

– Vi etablerar nytt. Lifvs fraktar bort sin butik och då bygger vi en egen butik. Det är en satsning som går väldigt mycket hand i hand med det vi själva håller på och utvecklar här på campingen för att kunna ha en bemanning och sköta det arbetstillfälle som behövs. Vi breddar vår egen verksamhet. Det är en person som ska vara ansvarig för båda butikerna, säger Hampus Thorstensson.

Så ser tidsplanen ut

Campingägarna har registrerat bolaget ”Matlådan i Vena AB” hos Bolagsverket och väntar på att bygglovet ska bli klart.

– Vi vill göra något som är hållbart på sikt och vill inte att Venaborna ska behöva uppleva samma sak som de har gjort nu. Vi vill göra något som vi vet funkar, inte bara om ett halvår utan det ska funka i många, många år framöver, säger Hampus Thorstensson.

När hoppas du att butiken kan öppna?

– Vi har en tidsplan som vi jobbar efter och ska då kunna öppna under 2021. Det är ett projekt som är igång parallellt med att vi går in i campingens högsäsong. Nu går in i en intensiv period så vi får göra väldigt mycket roligt.

Vad har du att säga till Venaborna som snart får en matbutik igen?

– Vi är väldigt glada för att vi får chansen att lära känna Vena bättre. Vi älskar Vena som det är och nu får vi äntligen lära känna Vena mycket bättre.

