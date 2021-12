Alfred efter stora premiären: ”Det lockar mig att göra lite mer åt dramagenren”

Alfred Svensson i rollen som Jack. Dan Ekborg spelar Jacks far Jim. Foto: Pressbild

Nya Netflixserien "Folk med ångest" har just släppts. Serien är regisserad av Felix Herngren och har en minst sagt stjärnspäckad rollista där en av huvudrollerna innehas av Alfred Svensson från Vimmerby. I en intervju med Dagens Vimmerby berättar han om hur han känner inför premiären, sin nära relation med motspelaren Dan Ekborg och varför Felix Herngren är en fantastisk regissör.

Idag är det premiär för den nya Netflix-serien ”Folk med ångest” där en av huvudrollerna innehas av Vimmerbybördige Alfred Svensson. Under flera år har Alfred gjort stor succé tillsammans med Klas Eriksson och deras egen serie ”Leif & Billy” på SVT. Alfred har medverkat i en rad andra serier och filmer, men det här är första gången han har en huvudroll i en större produktion bortsett från den egna serien.

”Folk med ångest” bygger på den populära boken med samma namn skriven av Fredrik Backman, och serien är regisserad av Felix Herngren.

– Det känns väldigt roligt, men också lite spänt. Man är ju såklart nervös över vad folk ska tycka. Och så är det skönt att den äntligen kommer, det har varit en lång väntan. Det är drygt ett år sedan vi spelade in, säger Alfred.

Vad tycker du om resultatet, är du nöjd med serien?

– Jag är jättenöjd! Jag älskar serien, men det är svårt för mig som spelar en av huvudrollerna att se det utifrån. Det är svårt att zooma ut och se de breda sammanhangen, det krävdes nog att jag tittade i alla fall tre gånger för att kunna göra det. Men av vad jag kan bedöma så är jag jättenöjd. Det är en fantastiskt fin liten serie!

Du och Dan Ekborg som spelar far och son i serien har kommit varandra ganska nära har jag förstått. Vill du berätta om eran relation?

– Vi kom varandra ganska nära under inspelningen och har haft kontakt lite då och då efteråt. Jag vet inte vad det har att göra med, men det var som att det när vi skulle spela far och son krävdes, eller att vi omedvetet fick någon snarlik, liknande relation även bakom kameran och kunde anförtro oss åt varandra. Vi är olika, men också väldigt lika. Till exempel så tycker vi båda två att vi är Sveriges sämsta skådespelare och har väldigt svajigt självförtroende kring vår egen prestation.

Så otippat! Det är nog inte många som tänker det om er.

– Vi kunde komma båda två till inspelningen och haft mardrömmar om att man var utbytt. Jag tror nog egentligen att det är ganska så vanligt i vårt jobb och att många lider av det.

– Det kunde vi ha väldigt roligt åt, och fick byta mycket erfarenheter. Vi kom bra överens helt enkelt och har roligt tillsammans. Han är en av de roligaste jag har träffat.

Felix Herngren och du har jobbat lite tillsammans tidigare, hur var det att göra en större roll för honom?

– Felix är helt fantastisk. Jag har ju varit med i nästan allting han gjort, små pytteroller i Bonusfamiljen, Solsidan, Hundraåringen och lite sådana grejer, men jag har inte fått chansen att jobba med honom på riktigt mer än någon dag här och där. Det var något som även han hade önskat innan och såg förhoppningsvis någon potential i mig på något sätt. Det har varit fantastiskt att få göra en huvudroll i en av hans produktioner.

– Vi kommer oerhört bra överens. Hans registil passar mig bra. Man känner sig oerhört trygg i hans händer.

På vilket sätt då?

– Han är väldig tålmodig på något sätt. Medan andra kanske ger upp till sist och tänker att ”det här blev inte som jag tänkt, men det får duga. Vi går vidare så får vi klippa ihop något”, så har Felix en stenhård och tydlig vision. Jag litar så pass mycket på hans omdöme så jag tycker att det är skönt när han inte ger sig och det kanske blir 25 tagningar på en scen. Vissa tycker att det är jobbigt och dränerande, men jag får energi av det. Känner han att det inte lirar så känner jag också det. Det ligger i mitt största intresse att det ska bli så bra som möjligt.

Kommer vi att få se mer av dig i liknande produktioner framöver?

– Det skulle jag vilja och jag har väl lite dialoger med folk. Det lockar mig att göra lite mer åt dramagenren. Jag gillar att verka där. Trots att det här är dramakomedi så är det lite annorlunda mot vad jag är van vid. Och så är det speciellt att få komma in och bara vara skådespelare och inte ansvarig över regi och klippning och allt som i Leif & Billy där jag och Klas är yttersta ansvariga. Här får man komma in och lägga all energi på manus och roll och det är väldigt, väldigt kul.

Skulle du vilja göra även andra genrer som inte drar åt komedi?

– Jag är öppen för det och tycker att drama är en genre som jag lockas till att titta på. Jag tittar faktiskt inte på humor överhuvudtaget. Det kanske är för att jag får min dagliga dos eftersom jag jobbar med det jag gör, men jag tittar på allt som Felix Herngren gör. Han är en mästare i den genren. Annars är jag inte någon humornörd som många komiker är utan totalt tvärt om. Jag tittar i princip bara på drama så jag skulle gärna vilja göra mer sådant, och jag är ju nästan där i den här serien. Det är en dramakomedi inom rimlighetens gränser. Inte en renodlad komedi alls utan en ganska dyster historia.

Vad blir nästa projekt?

– Nästa vet jag inte riktigt. Det finns ganska mycket i pipelinen nu för mig och Klas framför allt. Vi jobbar ihop hela tiden och vill verkligen fortsätta göra det. Det kan bli mer Leif & Billy, det är inte klart än men det pågår diskussioner.

Har du hunnit med att vara hemma i Vimmerby någonting i jul?

– Det har jag! Jag var hemma i en vecka exakt så det var fantastiskt härligt. Det är underbart att få umgås med familjen, och härligt att varva ned och äta julskinka i orimliga mängder. Ju äldre man blir ju mer vill man åka ned till Vimmerby och vara hemma, så jag försöker komma ned så ofta jag kan.