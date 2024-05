Prisad rock´n´roll från Los Angeles till Eksjö stadsfest i sommar

The Mercury Riots är en explosion av rockenergi från Los Angeles, Kalifornien. Med kraftfulla gitarriff, själfull sång och grooviga rytmer har bandet slagit stort runt om i världen.

Bandets kommande debutalbum "In Solstice" har spelats in med den legendariska kanadensiske producenten Mike Fraser (känd för sitt arbete med AC/DC, Metallica, Aerosmith, The Cult, Elvis Costello med flera) och av Ryan Smith (känd för sitt arbete med The Black Keys, Greta Van Fleet, Smashing Pumpkins). Trots att debutalbumet ännu inte släppts har gruppen hunnit med flera turnéer runt om i Europa samt vunnit “Rising star” på brittiska Hard Rock Hell-festivalen 2022.

The Mercury Riots resa från garagespelningar till internationell scen har varit en resa fylld av hängivenhet och hårt arbete. Nu står de redo att ta nya steg och i slutet av augusti står de på stadsfestens scen i Eksjö.

Sedan tidigare är Veronica Maggio, The Wannadies, Smash Into Pieces, Moreau, Mikkey Dee With Friends, Mando Diao, Lovi, Lasse Stefanz, Hanna Ferm, Elin Wiigh, Darin, Attentat, Adolphson & Falk, Timo Räisänen, Shout Out Louds, Svart Ridå, Halm, Loney Dear och Schyssta låtar klara för stadsfesten.