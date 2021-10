KOMMUNEN KÖPER FÖR MILJONER AV LEIJONRAMS VÄNINNA

Vimmerby kommun har gjort 754 inköp av Arbetscoaching AB under Carolina Leijonrams tid som kommundirektör. Totalt handlar det om inköp för 9,7 miljoner för ledarskapsutbildningar och konsulttjänster. Flera källor hävdar att företagets ägare Erica Grawé är en av Leijonrams bästa vänner. Bilden är ett montage. Foto: Vimmerby kommun/MostPhotos

Under flera år har Dagens Vimmerby mottagit en mängd uppgifter om ett nära vänskapsband mellan Carolina Leijonram och Erica Grawé – utan att ha känt att vi haft tillräckliga svar på ett par avgörande frågor:

Hur ska vi kunna belägga att de har en privat relation?

Hur ska vi kunna belägga att den eventuella relationen överhuvudtaget är relevant?

För en tid sedan fick vi ett samtal som förändrade hela källmaterialet och gav de sista pusselbitarna för att kunna publicera uppgifterna.

Bakgrunden är alltså såhär:

Vimmerby kommun har anlitat Erica Grawés företag Arbetscoaching i Linköping AB sedan åtminstone 2010 och köpt tjänster för omkring 9,7 miljoner av bolaget under åren 2010-2021. Totalt handlar det om 754 fakturor under den period vi granskat – alltså klart mer än en per vecka. Mellan 2014-2019 har Vimmerby kommun stått för mellan ungefär en tredjedel eller en fjärdedel av Arbetscoaching AB:s totala försäljning. Ett vanligt år omsätter Arbetscoaching AB drygt tre miljoner och Vimmerby kommun handlar av bolaget för knappt en miljon. År efter år.

I många fall har köpen genomförts av Leijonram själv. Bara i år är Leijonram referens för 14 av de cirka 200 fakturorna från Arbetscoaching AB. Inköpen handlar delvis om utbildningsdagarna i Vimmerbys kommuns mångåriga – och av en del kraftigt ifrågasatta – ledarskapsprogram, men det finns även hundratals fakturor som inte är bokförda som ledarskapsutveckling.

”De är supertajta”

En person med mångårig insyn i tjänstemannaorganisationen i Vimmerby kommun anser att flera saker behöver ifrågasättas och utredas:

Vad har satsningen gett för effekter?

Är det rimligt med ett vänskapsband mellan kommunens högsta chef och en leverantör i miljonklassen?

– De är supertajta, Erica och Carolina, de pratar väldigt ofta. Jag skulle inte bli förvånad om de stämmer av varje dag. Alla strategiska beslut är Erica inblandad i och de har en väldigt tajt relation. Tillsammans har de ett väldigt stort inflytande över kommunen. Carolina trummar hela tiden ut att om det är något ska man vända sig till Erica. Jag vet inte hur många grupper som Erica är inne i, det är oerhört många arbetsgrupper och arbetslag. Det handlar om konflikthantering och utbildningsdagar. Vi har kört med det här i tio år, man kanske skulle undersöka vad det har gett och eventuellt våga tänka sig något nytt? säger personen.

Hur påverkar deras relation anlitandet av Erica?

– Det är väldigt uttalat att det är Erica som vi ska anlita och ta hjälp av. Det har säkert skötts snyggt och formellt riktigt, men när man har en sådan ställning som en kommundirektör har och att då anlita sin bästa vän och väninna… Det får mig att höja på ögonbrynen i alla fall.

Hur upptäckte du att de var vänner?

– Jag upptäckte det i samband med en utbildning, där de satt och pratade om resor och utbildningar som de skulle göra tillsammans. Då blir man lite förvånad och jag tänkte: oj, här får man passa sig. En annan sak är att Erica ofta står utanför Carolinas rum och väntar. Sedan stänger de in sig och har överläggningar. Det ser och vet alla på den våningen. Det händer varje vecka.

Hur välkänd är deras privata relation inom organisationen?

– Det är ganska välkänt, tror jag. Folk pratar och vet mer än man tror. Jag blev varse om det där i samband med en utbildning med Erica. Då satt Carolina och Erica och pratade på om resor och gemensamma utbildningar de varit på.

Blev du förvånad när du märkte det?

– För mig var det främmande att i den ställningen ha en sådan relation till en stor leverantör. För mig blir det märkligt. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt. Samtidigt är jag smålänning och det handlar om väldigt mycket pengar. Det viktiga är: vad har det givit? Vad är resultatet? Det har aldrig gått att mäta och det finns ingen sammanställning på vad det skulle ge. Det pratas bara bort med vackra ord och floskler och det är ett väldigt känsligt ämne eftersom ledarskapsutbildningarna är Carolinas skötebarn. Det är det Carolina brinner för och tycker är roligast.

Tror du Leijonrams engagemang i frågan påverkas av relationen till den som får uppdragen?

– Jag kan inte svara på det, men att det är hennes bästa vän som hon anlitar går inte komma ifrån. Det blir konstiga situationer. Oavsett vad det handlar om – om det är konflikter i arbetsgruppen eller utbildningsdagar – så vill Carolina att man ska ta in Erica. Nu har tio år gått och ingen enda utvärdering har gjorts. Har det varit bra eller dåligt? Ska vi skruva på något? Jag tycker att det här borde granskas.

”Det borde vara attraktivt”

Dagens Vimmerby har granskat upphandlingarna som gjorts av ledarskapsprogrammet. I de tre som genomförts sedan 2012 har det aldrig kommit in något anbud från en annan leverantör. I den senaste var det 42 aktörer som laddade ned förfrågningsunderlaget – ingen mer än Arbetscoaching AB lämnade in anbud.

– Det är märkligt. Det borde vara attraktivt när det rör sig om ett så stort pengavärde. Att det då bara kommer in ett anbud kan man tycka är olyckligt.

Samtidigt genomfördes ju upphandlingen enligt lag och ingen har överklagat den.

– Det är ju sant, men man kunde ju ha skruvat i kriterierna och upphandlingsunderlagen. Då hade fler haft möjlighet att lämna anbud. Ska man tala klarspråk om lagen om offentlig upphandling så kan bara vissa lägga anbud om man sätter upp vissa parametrar. Det känner de flesta till.

Du menar att underlagen preppats för att passa Arbetscoaching AB?

– Ja, det menar jag.

2012 fick kommunen en fråga från en annan konsult när det gällde den första upphandlingen. I kravspecifikationen hade kommunen krävt in dokumenterad handledarkompetens i enlighet med fyra olika ledarskapskoncept. Den intresserade frågade om det var helt nödvändigt. Leijonrams svarade ja: ”Jag vet vad jag vill ha”.

Leijonram krävde också att konsulten skulle ha högskoleutbildning, men det fanns inga krav på att utbildningen skulle ha någon koppling till beteendevetenskap eller dylikt. Grawé är utbildad förskolelärare.

”Då blir man väldigt motarbetad”

Enligt personen som vi pratat med får det konsekvenser för medarbetare om Arbetscoaching inte anlitas i den utsträckning som Leijonram önskar.

– Det kommer förnekas och man håller varandra om ryggen. Håller man inte med är man ute i kylan och då blir man väldigt motarbetad. Tyvärr är det väldigt få som vågar säga emot.

Har du några konkreta exempel på det?

– Det är så det går till i organisationen, man blir utestängd och är inte med i gemenskapen. Det kan vara allt från mejl till möten. Man kan få varningar och korrigerande samtal. Det är härskartekniker och management by fear som gäller.

Har du egen erfarenhet av det?

– Jag är också rädd om min ställning och position så kan jag inte återge det i detalj och hur det har gått till, men ja: jag har varit med om det och många fler med mig. Går man emot får man varningar och hot: gör såhär eller så försvinner du. Man blir inkallad till Carolina och Marie Halldén (kommunens HR-chef) och det förs aldrig någon dokumentation, utan det är bara hot som det inte finns någon grund till. Det är mycket snack om högt i tak och utvecklande ledarskap, men det är bara snack.

”Vågar inte ifrågasätta eller säga ifrån”

Samma kritik mot Leijonrams ledarskap framförde förre räddningschefen Stefan Larsson i en uppmärksammad intervju med Dagens Vimmerby och den har också framförts av andra – både offentliga och anonyma röster – genom åren.

– De som jobbar i stadshuset och nära ledningen vågar inte ifrågasätta eller säga ifrån. Alla vet vad som händer då. Man är rädd om sig själv och sin egen karriär. Klimatet tar död på kreativitet och många som jobbar i stadshuset mår väldigt dåligt. Det är riktigt knivigt att vara kommundirektör – jag avundas inte det jobbat och vill inte ha det – men hur högsta chefen agerar och vem den rekryterar och vad den trummar ut spelar väldigt stor roll för många människor, säger personen och fortsätter:

– Ska jag prata helt ärligt så finns det en sak som Carolina ägnar sig åt och det är att skydda sig själv. Hon är riktigt duktig på det. Hon har sina vänner och hållhakar här och där. Jag skulle inte bli förvånad om hon har det i politiken också. Det övergår mitt förstånd hur hon kan få vara kvar och det är hur man behandlar människor som jag vänder mig mot. Man tror inte så om en liten fin Astrid-kommun, men det är riktigt mycket fulspel. Det handlar om makt.

Har du sett personer som slutat på grund av klimatet?

– Ja, många väljer att gå vidare. Det är kompetenta och duktiga människor som vill driva kommunen framåt, det är klart att de tyvärr slutar och börjar någon annanstans. De som är kvar blir jasägare, det är jasägarna som är med.

Har du varit med om den här kulturen tidigare?

– Nej, det har jag inte och jag har jobbat på en mängd olika arbetsplatser.

Hur påverkar det kommunen i stort, enligt dig?

– Vad en vd eller direktör trummar ut spelar stor roll. Man pekar ut riktningen. Jag bryr mig om Vimmerby och är ute efter en utvärdering. Jag vill att folk ska få upp ögonen och känner att det här är det enda jag kan göra. Är vi på rätt väg? Får vi någon effekt av utbildningarna? Och hur behandlar vi folk? Vi mäter precis allt möjligt i kommunen, vi måste även kunna mäta detta. Är det bra eller dåligt? Och det är väldigt anmärkningsvärt att det är kommundirektörens bästa väninna som är anlitad för de här utbildningarna. Antingen så är det genialiskt eller idiotiskt, jag kan inte säga vilket av det.

”Skulle verkligen behövas”

En annan högt uppsatt chef inom kommunen instämmer i bilden.

– Jag delar den bilden som framkommer i artikeln. Det är många personer som har farit illa under Carolinas ledarskap och en utvärdering av ledarskapsutbildningen skulle verkligen behövas.

Hur säker är du på att de har en privat relation?

– Jag har också hört om deras privata resor tillsammans i samband med ledarskapsprogrammet. Så det var tydligt att de umgicks privat.

En tredje person säger såhär om relationen mellan Leijonram och konsulten:

– Det framgick med all tydlighet att de var bästa vänner och umgicks mycket privat. Snacket de två emellan om resor och så vidare har jag också bevittnat då man var på de sektliknande ”chefsutbildningarna”. Carolina och Erica verkade inte direkt anstränga sig för tona ned sin privata relation skulle jag påstå. Carolina ser upp till Erica helt klart.

Hur visade det sig rent konkret?

– Det visade sig tydligt då de pratade och ägnade varandra uppmärksamhet inför alla deltagare. De pratade högt om hur trevligt de hade haft tillsammans senast de var hemma hos varandra och vilket gott vin Erica bjudit Carolina på. Att de umgicks privat kunde ju inte någon missa.

Carolina Leijonram har fått läsa ett utkast av den här artikeln. Hon anser att de tre vittnesuppgifterna är falska och har inte ställt upp på en intervju. Även kommunalrådet Jacob Käll har getts möjlighet att läsa ett utkast av artikeln. Också han har avböjt intervju. Hur de bemött anklagelserna genom mejl kan du läsa här.

Vi har även sökt Erica Grawé, men utan resultat.