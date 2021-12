VAR PARTIETS TOPPNAMN – FÖRE DETTA KOMMUNALRÅDET BYTER PARTI

Per-Åke Svensson är ett känt namn inom Vimmerbypolitiken och var under flera år ett av Centerpartiets toppnamn. Under elva månader 2010-2011 var han kommunalråd följt av en mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande. 2015 backade Per-Åke Svensson och har sedan dess tagit det lugnt på det politiska planet. Idag kom dock nyheten som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om – Per-Åke är redo att ta sig an nya uppdrag inom kommunpolitiken, men den här gången för Moderaterna.

Det är en stor nyhet att ett före detta kommunalråd gör comeback i ett annat parti – hur kommer det sig att du gått med i Moderaterna?

– Ja, det kan man fråga sig många gånger om varför man väljer saker och ting, men just den här gången så var det för att det stämde bättre med mina åsikter, det partiet stämmer med vad jag tycker just nu.

Är det några särskilda frågor som varit avgörande för dig?

– Nej, det är helheten.

Du har inte varit aktiv inom kommunpolitiken sedan 2015 – vad fick dig att vilja engagera dig igen?

– Jag tror att jag kan tillföra något, och känner att politiken behöver nya ansikten. Och nygammalt är ju nästan nytt!

– Som sagt var, jag kände att det behövdes nu. Jag såg i någon artikel att M ville ha in nya namn så då har vi haft lite kontakt.

Beslutet har vuxit fram

Att gå med i Moderaterna är något Per-Åke haft i åtanke under en längre tid menar han, och beslutet har vuxit fram.

– Det brukar ju komma efterhand, men jag gick med i partiet i december. Kanske med tanke på sådana saker som hänt inom politiken i Vimmerby under de sista åren så tycker jag att Moderaterna är det parti som stått stadigast och fattat bra beslut.

Vad har du fått för respons?

– Det vet jag inte. Jag har inte haft några större möten, jag har pratat med gruppledaren så det är Marie och Niklas (Nicholson och Gustafsson, reds. anm.) som jag pratat med än så länge, så vi får väl se hur det tas emot. Men Marie, hon var väl glad kanske, skrattar Per-Åke.

Vad hoppas du på i och med det här?

– Jag har inga stora ambitioner, utan jag låter partiet avgöra om de tycker att jag tillför något, så vi får se efter valet. Det är bättre att gå ut lågt.

– Det får andra avgöra. Jag går in i det för att jag tror att jag kan tillföra lite tankar och idéer.