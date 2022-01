Miljöpartiet siktar på revansch i Vimmerby: "El- och dieselpriset är inte vårt fel"

Caroline Axelsson (MP) har siktet inställt på att ta sig in i fullmäktige igen. Foto: Simon Henriksson

Valet 2018 blev en rysare för Miljöpartiet i Vimmerby kommun. Partiet balanserade på en skör tråd och när alla röster var räknade stod det klart att de gröna trillade ur kommunfullmäktige.

En enda röst var det som skilde partiet från att behålla sitt mandat.

– Det är klart att det var ganska tungt, men nu är vi laddade och ser framåt, säger miljöpartisten Caroline Axelsson.

Hur har det påverkat er att förlora en så viktig plattform?

– Den här mandatperioden har inte direkt enbart handlat om sakfrågor och jag kan inte direkt säga att jag har saknat det. Men vi har förlorat en röst i och med att vi inte sitter i fullmäktige. Det har påverkat oss genom att vi inte nått ut med budskapet. Man kan alltid kontakta media, men det hjälper om man har tillgång till underlagen.

Är du rädd för en situation där väljarna inte vågar rösta på er av rädsla för att rösten ska vara bortkastad även om man sympatiserar med er?

– Vet man hur situationen var så vet man att det var väldigt nära att vi kom in. Folk lägger i dubbla röster och sådär, och rent krasst borde vi ha kommit in.

Du var inne på att allt inte handlat om sakfrågor den här mandatperioden. Kan det hjälpa er, tror du?

– Förhoppningsvis kan det göra det, men det är svårt att säga. Jag upplever att många politiker varit trötta på interna stridigheter, olika fasoner och tjafs. Man har lagt mycket energi på det. Vi har fullt fokus på framtida förbättringar för miljöpolitiken i Vimmerby och kanske sitter vi med trumf på hand.

"Elpriset är inte vårt fel"

Liberalerna ser ut att få svårt att ställa upp med en lista, men för Miljöpartiet ska det inte vara någon fara menar Axelsson.

– Vi ska ställa upp och håller på med listan. Vi letar intresserade, ringer runt och diskuterar namn. Det kommer nog inte bli superstor skillnad från tidigare val, utan vi är samma järngäng som är med fortsatt.

Så du, Annika Fundin och Peder Legell kommer stå på valbar plats?

– Vi tre kommer vara med. Det kan jag säga i dagsläget. Vi efterlyser folk just nu som vill vara med på vår lista.

Hur gör ni för att nå ut med det budskapet?

– Nu tar jag chansen via dig. Vi tror att engagemanget för klimatet är större än medlemsantalet anger. Ofta är det folk som är engagerade, men de behöver få frågan. Alla är välkomna till oss och vi behöver hjälpas åt, för Vimmerbys miljö- och klimatpolitik är under all kritik.

Har det blivit sämre sedan ni åkte ur fullmäktige?

– Förmodligen. Vi bevakade åtminstone frågan och satte fingret där vi såg att det fanns brister. Sedan kan man inte göra så mycket med ett mandat.

Runt om i Europa ökar många gröna partier. Vad är det som stoppar er?

– Kanske tycker man att Miljöpartiet efter att ha suttit i regeringen i sju år skulle ha uppnått mer. Men vi har hela varit ganska små och fått kompromissa med Socialdemokraterna. Vi har inte nått så långt som unga människor förväntar sig, men demokratiarbete tar tid och kvarnarna maler långsamt för de som vill ha till en förändring här och nu. Då kanske man hellre ställer sig på torget med en skylt eller engagerar sig online. Politiken blir inte tråkigare än man gör det. Står man på en lista visar man att man kan tänka sig att engagera sig. Våra träffar och möten handlar om att sprida hopp och visa på att ensam inte är stark.

Många anklagar ju Miljöpartiet för det höga elpriset och de höga priserna på bränsle och diesel?

– Det är inte vårt fel och det måste vi vara tydliga med och ange skälen för det. Vi har inte själva suttit och bestämt att 60 procent ska vara skatt eller att isarna ska lägga sig. Folk som ändå tror det är väljare vi aldrig får och vi vill ha pålästa väljare. Vi måste nå ut med fakta helt enkelt och det är en utmaning.

"Många vill engagera sig"

Miljöpartiet försöker nätverka och sprida ett positivt budskap för att locka nya fritidspolitiker till sig.

– Det handlar om att visa sig intresserad för kompisens kompis som kör lådcykel istället för bil. Jag tror många vill engagera sig men ännu inte fått frågan. Vi vill sprida hopp istället för hat och vara en förebild. Det kommer ordna sig. Det finns inget hot mot Sverige som välfärdsstat för att vi hjälper flyktingar och även om det är krisigt just nu kommer det lösa sig med elpriserna. Regeringen gör vad man kan.

Vad har ni för mål inför valet?

– Vi vill ha åtminstone tio personer på listan.

Siktar ni på ett mandat?

– Kommer vi in så är vi jätteglada för det. Två mandat vore strålande.