EX-KOMMUNALRÅDET SATSAR PÅ EGEN KAMPANJ – UTMANAR TOPPNAMNET

Per Åke Svensson utmanar nu Niklas Gustafsson och gör en egen kampanj. Foto: Arkivbild

Moderaternas Niklas Gustafsson får konkurrens. Det tidigare kommunalrådet Per Åke Svensson satsar på en egen personvalskampanj i valet i höst. – Det är många som har tyckt att jag ska göra det och som stöder mig, säger han.

Per Åke Svensson är ett känt namn inom Vimmerbypolitiken och var under flera år ett av Centerpartiets toppnamn. Under elva månader 2010-2011 var han kommunalråd följt av en mandatperiod som kommunstyrelsens vice ordförande.

2015 backade Per Åke Svensson och har sedan dess tagit det lugnt på det politiska planet. I vintras avslöjades det att han skulle göra politisk comeback – men då i Moderaterna.

Niklas Gustafsson (M) fick dock förtroendet av partiet att stå högst upp på valsedeln. Nu berättar Vimmerby Tidning att Per Åke Svensson satsar på en egen personvalskampanj för att bli Vimmerbys nästa kommunalråd.

– Det är många som har tyckt att jag skulle satsa mer och tyckt att jag ska gå fram på det här sättet. Det är framför allt att många andra stöder mig och jag har pratat med Marie Nicholson om det här och Moderaterna har inga problem med egna kampanjer. Så jag tog beslutet någon gång nu i sommar, säger Per Åke Svensson till Dagens Vimmerby.

Varför är du mest lämpad att bli nytt kommunalråd?

– Mest lämpad vet jag inte. Men har man ett visst stöd, så ska man ställa upp tycker jag. Jag har också erfarenhet från tidigare och jag tror att folk vet vad jag kan prestera och göra för att få fram det bästa för Vimmerby så småningom. Jag är inte den största debattören kanske, men mer av en pragmatiker. Resultatet är viktigare än hur man gör det.

Vad tror du om dina möjligheter?

– Hade jag inte trott på det så hade jag inte gjort. Vi är i ett samarbete med KD och Centerpartiet, så det blir först i nästa steg. Nu handlar det om att göra en bra kampanj.

Kan bli historisk

Per Åke Svensson tror att han kan locka en del gamla centerväljare att gå över till Moderaterna.

– Det tror jag. Det finns nog andra också kanske.

Hur ska du göra för att nå ut?

– Det blir en sedvanlig kampanj med blad, möten och en del debattartiklar så småningom.

Per Åke Svensson skulle, om hans kampanj går hela vägen, bli det första kommunalrådet i Vimmerby med två olika partibeteckningar.

– Det är jag inget har strävat efter, men så kan det bli. Huvudsaken är att Moderaterna gör ett bra val och visar att vi är ett parti som man kan lita på. Jag tror många vill ha ett lugn nu och förhoppningsvis kan vi arbeta bort politikerföraktet från början av den här mandatperioden.

"Två nya personer"

Niklas Gustafsson, som är Moderaternas toppnamn, ser inga nackdelar med konkurrensen från Per Åke Svensson.

– Det är positivt, det tycker jag. Vi är för fri konkurrens inom Moderaterna och ju fler som ställer upp desto bättre.

Senast Moderaterna hade en tydlig utmanare blev det en jordskredsseger för Micael Glennfalk. Detta var i valet 2010 och Glennfalk fick en hiseklig andel personkryss.

– Det här är två nya personer och helt nya förutsättningar. Vi får se.

Ser du dig själv som huvudfavorit?

– Jag har fått stödet från partiet lokalt, men sedan är det till väljarna att avgöra.

Kommer det här påverka hur du går fram?

– Nej, det blir inga störra ändringar. Precis som Per Åke så kommer jag profilera mig. Vi gör varsin kampanj, men båda gör det här med Moderaternas bästa för ögonen.