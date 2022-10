CHOCKHÖJDA MATKOSTNADER FÖR ÄLDRE I VIMMERBY NÄSTA ÅR

Det blir betydligt dyrare för de äldre som är i behov av hjälp i Vimmerby kommun 2023. Ett heldygnsabonnemang på ett särskilt boende chockhöjs med närmare 14 procent – från 3 550 kronor per månad i år till 4 044 kronor per månad nästa år. Det motsvarar nästan 6 000 kronor per år.