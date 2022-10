Bolagen ser ut att rädda kommunens ekonomi: "Ska tas med försiktighet"

Bolagen ser ut att rädda kommunens ekonomi under 2022. Foto: MostPhotos

Kommunen gjorde ett rekordresultat på nästan 64 miljoner kronor förra året. I år ser det värre ut, men bolagen ser ut att rädda kommunkoncernens resultat. – Totalt sett kommer det bli svarta siffror, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Kommunen har ett antal ekonomiskt starka år i ryggen. 2020 blev det ett överskott på närmare 30 miljoner och rekordresultatet 2021 stannade vid knappt 64 miljoner kronor i överskott.

Kommunen varnade redan då för att bistrare tider kunde vänta – och de tiderna kom relativt snabbt. De stora nämnderna barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden prognostiserar med stora underskott. Båda verksamheterna överskrider sina budgetar kraftigt, vilket vår tidning rapporterat om den senaste tiden.

En väldigt stor orsak är också de finansiella intäkterna.

– Under många år har vi haft väldigt bra finansiella intäkter med avkastning på kapital. När vi placerar i värdepapper så ska vi ta upp värdestegringen även om vi inte sålt av det. På motsvarande sätt gäller om värdepapper sjunker, då ska vi ta upp de eventuella förlusterna. Det är lite märkligt. Det har varit ett skäl till att vi gjort så starka resultat under ett par år, men nu slår det åt andra hållet, säger Jacob Käll (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Just kommunstyrelseförvaltningen, som är att likna vid en nämnd, är dock en ljusglimt. Där ser det ut att bli ett överskott på åtta miljoner och det beror framför allt på markförsäljningar. Även miljö- och byggnadsnämnden ser ut att vara på väg mot ett mindre överskott på ett antal hundratusen kronor.

Räddas av bolagen

För kommunen ser det ut att bli ett underskott gentemot budget på 15 miljoner kronor. Det kan då jämföras med 64 miljoner i överskott förra året.

– Det är vad delårsrapporten visar och prognosen framåt för primärkommunen. Det ser ut att bli ett minus på helåret och det är stor skillnad.

Men de kommunala bolagen, i synnerhet Vimmerby Energi- och Miljö AB, ser ut att rädda kommunkoncernen – och det ordentligt.

– Prognosen för kommunkoncernen är väldigt osäker, men det ser ut att bli ett starkt resultat. Siffran som finns ligger på hela 78 miljoner i överskott. Till väldigt stor del är det VEMAB och det handlar om energipriserna. Det är dock osäkert och man ska ta de här siffrorna med försiktighet. Det enda man kan vara helt säker på är att det ändrar sig. Totalt sett ser det ut att bli svarta siffror för kommunkoncernen, men man ska vara väldigt försiktig nu, säger Käll.

– I oktober har elpriserna inte legat så högt som prognoserna har sagt, så det är väldigt osäkert framåt. Men att VEMAB ser ut att göra ett starkt resultat är på grund av elpriserna och att vi har egen elproduktion. Det är en jättestyrka och det har vi all anledning att vara glada över, säger Ola Gustafsson (KD).

Tittar på besparingar

Kommunen har också satt av pengar de senaste åren i en resultatutjämningsreserv. Efter 2021 har man drygt 53 miljoner kronor att använda sig av när resultatet inte blir bra.

Parallellt med det tittar man på effektiviseringar.

– Vi har påbörjat det arbetet och det blir något för oss i den nya majoriteten att jobba vidare med. Vi har haft listor med besparingsförslag tidigare och kommer jobba vidare med det, säger Jacob Käll (C).