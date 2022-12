Övriga ledamöter i kommunstyrelsen:

Daniel Nestor (S), Kenneth Björklund (S), Sandra Carlsson (C), Lars Johansson (V), Johanna H Cederstrand (V), Per Åke Svensson (M), Ola Gustafsson (KD), Emil Larsson (SD).

Ersättare i kommunstyrelsen:

Eva Berglund (S), Peter Karlsson (C), Håkan Nyström (M), Nicklas Skäär (S), Angelica Gunnarsson (C), Lars Sandberg (C), Sandra-Maria Sjöblom (V), Peter Fjällgård (V), Anders Dahlgren (M), Sven Weckfors (KD), Petra Whidotti (SD).