Nu har valet i Vimmerby granskats – här är anmärkningarna

Nu har KMPG granskat valnämndens arbete kring valet i Vimmerby kommun. Det mesta får ros men två rekommendationer riktas till valnämnden. – Jag har känt mig ganska trygg och det här blir en bekräftelse av vår känsla, säger Leif Larsson (C), ordförande i valnämnden.

Redan i höstas gjordes en genomgång av insamlade synpunkter från samtliga kommunens vallokaler vid höstens val. Det som fick mest anmärkningar var de nya valsedelsställen med skärmar som skulle säkra valhemligheten.

Kritiken handlade bland annat om att det tog längre tid för väljaren att välja valsedlar än det sedan tog att stoppa sedlarna i valkuverten. Bestämmelsen om att maximalt en person fick rösta åt gången skapade också bekymmer i vallokalerna, med stora risker för köbildning.

– Det är tydligt i utvärderingen och vi är inte nöjda med hur ställen var utformade. Det ställde till det och det gjorde att man kunde uppleva att både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet hamnade i skymundan. Över huvud taget blev det inte bra kring den biten, sa Leif Larsson (C), ordförande i valnämnden.

Det stod redan då klart att det inte skulle bli någon identisk fortsättning i nästa val. Nu har valet i Vimmerby kommun även granskats av revisorerna. Det är KMPG som genomfört granskningen på revisionen i kommunens begäran och den sammanfattande bedömningen är att valnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete inför valet 2022.

– Jag kände mig ganska trygg med hur slutsatserna skulle se ut, men det är alltid bra att få en granskning. Den visar att den känslan vi hade själva bekräftas av revisorernas rapport. Känslan vi hade när valet genomfördes har kvarstått och vi känner oss trygga med hur vi skötte valet, säger Leif Larsson angående granskningen.

Otillbörlig påverkan

Under sluttampen av valrörelsen kunde vår tidning avslöja ett försök till valfusk med redan förkryssade valsedlar. Valsedlarna var från valet 2018 och togs bort väldigt snabbt, enligt valnämnden. Valsedlar för Sverigedemokraterna saknades dessutom under en kortare period i samband med förtidsröstningen. Kommunens valsamordnare, Jenny Andersson, bekräftade då för vår tidning att rutinerna brustit och dessa skärptes omgående.

Så här går det att läsa i rapporten om hanteringen av "otillbörlig påverkan":

"Vi bedömer att det har funnits rutiner för att motverka och observera otillbörlig påverkan. Vi bedömer att otillbörlig påverkan har utgjort en del av det förberedande arbetet med besök hos valdistriktens ordförande och genom utbildningarna med röstmottagare. Vi kan även konstatera att det under valdagen och i samband med incidenter under förtidsröstningen har funnits en god beredskap, informationsspridning och tillgänglighet för att observera och motverka otillbörlig påverka", skriver man.

Just de aktuella händelserna berörs också.

"Dels lyftes frågan om placeringen av valsedlar, där partirepresentanter ansåg att valsedlarna var felaktigt eller ofördelaktigt utplacerade, men där kommunen hade följt Valmyndighetens föreskrifter om placering av valsedlar. I ett fall uppmärksammades att ett partis valsedlar saknades i ett av de två valsedelställena i lokalen, vilket innebar att man skärpte rutinerna kring att kontrollera valsedelställen med högre frekvens. Dels aktualiserades det genom att enskilda väljare under förtidsröstningen hade placerat ut gamla valsedlar med förkryssade namn. Valdistrikten kontaktades och uppmanades att vara särskilt uppmärksamma på den här typen av incidenter under resterande del av förtidsröstningen och under valdagen. Utöver detta har inga incidenter rapporterats", går det att läsa.

Förstorade lokal media upp det som hände?

– Det har jag egentligen inga kommentarer till. Man vet aldrig omfattningen av sådana här saker när de sker. Det är bra att det tydliggörs och vi stramade upp rutinerna och reglerna direkt. Det vi lärde oss under förtidsröstningen tog vi med oss till valdagen, när huvuddelen av väljarna röstade. Det är bra att saker och ting uppmärksammas, men det som hände under förtidsröstningen påverkade inte valresultat eller annat. Ur den synvinkeln kan man ge en varningssignal om att det inte är läge att skjuta skarpt i ett sådant läge. Det blir inte bra om enskilda fullmäktigeledamöter skriker att vargen kommer. Man måste sätta det i ett sammanhang hur allvarlig incidenten är, säger Leif Larsson.

Två rekommendationer

Granskningen rekommenderar valnämnden att förändra två saker inför kommande val. Det ena är fortsätta arbetet med att tillvarata kompetensen i valdistrikten och då särskilt inom ramen för utbildningsarbetet inför kommande val. Det andra är att skriftligt dokumentera gällande rutiner kring medborgares observerande av rösträkningen.

Dessutom uppmanar man till att större lokaler ska användas, främst i stadsdistrikten, för att kunna ha två köer till valsedelsställen och för att kunna undvika köbildningar.

– Vi kan konstatera att vi får två rekommendationer och att vi fick in ett antal synpunkter tidigare. Det här är något att lära av och som jag ser det är det fullt hanterbart framåt. Vi kommer att kalla valnämnden med anledning av rapporten och återkommer då med ett svar, säger valnämndens ordförande.

"Kan inte se det"

Valmyndigheten menade också att politiska kandidater inte bör arbeta som röstmottagare eller rösträknare i samband med valet. I Vimmerby var nio politiker, som ställde upp i valet, med vid onsdagsräkningen.

Det är inget man anmärker på i granskningen.

– Det är en fråga som vi ändå kommer gå vidare med. Man skulle kunna tolka Valmyndighetens direktiv som att vi gjort fel. Men vi kan inte se det. Det är en fråga vi för vidare och lyfter upp i samband med våra utvärderingar, att det Valmyndigheten går ut med måste vara tydligt och klart. I det här fallet följde vi de rutiner vi alltid haft. Som jag så då så vore det orimligt att ställa kraven på att valnämnden inte får ta i en röstsedel. Vi är en lokal myndighet för att genomföra valet och då måste vi kunna ta det ansvaret som valnämnd. Det finns heller ingen kritik från revisorerna kring det och det är vi nöjda över.

Senast den 23 mars ska valnämnden ge sitt svar på rapporten. Det ska då innehålla uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder för de rekommendationer som återfinns i rapporten.