Kommunen bantar investeringslistan: "Vore tragiskt att behöva backa där"

Tiderna är allt annat än de bästa. Samtidigt står Vimmerby kommun med enorma investeringsbehov både nu och framåt. Tidigare beslutad investeringsram låg på 148 miljoner kronor för 2023.

Nu har den listan bantats – och kommunen ska istället investera 118,6 miljoner kronor. Listan har bantats med 29,1 miljoner kronor för innevarande år.

– Vi har börjat titta över det här tidigare och gett ett uppdrag att rensa lite. Vi har tunga investeringar framåt och har svårt att hitta ekonomi till det. Nu skjuter vi på det som skjutas kan. Vanligtvis gör vi ett omtag innan årsskiftet, men nu har vi gjort det och en del investeringar skjuts helt enkelt på framtiden, säger Lars Johansson (V).

Bland annat får både ekonomiska insatser på det tilltänkta och nya vård- och omsorgsboendet i Nybble samt en ny högstadieskola stryka på foten.

– När det gäller äldreboendet så är det redan försenat. Planen är att det ska byggas under 2024 år, men det har legat en del i år som nu skjuts framåt. Vi har även haft med en liten post för uppstart gällande ett nytt högstadie, men det är framskjutet. Annars är det vissa saker som tillkommit och en del som försvunnit. Det är både plus och minus i den nya investeringsramen. Det beror på en del akuta behov och på matsalar i Frödinge som skulle gjorts under 2022, men som lyfts in nu, kommunstyrelsens ordförande säger Helen Nilsson (S).

Utlovat nattis

Tanken tidigare var att investera 45 miljoner kronor i vård- och omsorgsboendet 2023. Det blir nu 20 miljoner kronor. När det gäller förskolan i Nybble är det istället omvänt läge. Där går man från 25 till 30 miljoner.

– Steg ett är förskola och steg två är vård- och omsorgsboende. Så är det verkligen nu. Vi behöver få saker klart och då behöver vi ta en sak i taget. Vi har ett enormt behov av både särskilda boenden och förskolor, säger Lars Johansson (V).

– Vi har lovat nattbarnomsorg länge, men det kommer inte till förrän den nya förskolan är på plats. Vi vill inte bromsa de två, säger Helen Nilsson.

Till en ny högstadieskola ligger 125 miljoner kronor med fram till 2026 i investeringsplanen. Fram till 2036 handlar det, enligt nuvarande dokument, om ytterligare 175 miljoner kronor.

– Läget är inte det bästa att göra stora investeringar. Så är det för oss och så är det för andra. Många har dragit i handbromsen för att se vartåt det barkar. Vi har kommit så långt med både förskola och äldreboende att det vore tragiskt att behöva backa där. Vi fortsätter därför som vi har bestämt.

"Inga småsummor det handlar om"

Arbetet med att se över investeringslistan kommer dock att fortsätta kontinuerligt.

– Den kommer inte se ut så här för alltid. Vi får gemensamt titta igenom den framöver. Det är ett väldigt osäkert läge och det som är mest oroligt för oss är att vi har så höga kostnader och ligger så dåligt till nu när det ännu inte är lågkonjunktur, säger Lars Johansson.

Det finns också en oro och en kritik mot att allt mer läggs över på kommunerna.

– Det är mycket kring krissamverkan och beredskap just nu. Det läggs på kommunerna och det är inga småsummor det handlar om. Det måste skjutas till pengar från statligt håll, men vi kanske får stöd. Vi vet inte.

Till de drygt 118 miljoner som ska investeras under det här året behöver kommunen låna för att klara av att genomföra dem.

– Det finns det låneutrymme för.