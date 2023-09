Riksdagsledamoten om skattesänkningen: "Kommer göra skillnad"

Under torsdagen släppte regeringen ännu en skattesänkning inför höstbudgeten som kommer den 20 september. Bensinskatten sänks med 1,64 kronor per liter från 1 januari 2024. Dieselskatten sänks med 43 öre per liter, vilket gör att den hamnar på EU:s minimiskattenivå.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot från Kalmar län, säger i ett pressmeddelande att regeringen ser till att det går att leva i hela landet.

– Vi har redan sänkt skatten på bensin och diesel en gång, reduktionsplikten sänks vid årsskiftet och nu aviserar vi alltså ännu en skattesänkning. Vid årsskiftet blir det äntligen en stor förändring från den bilfientliga politik som förts de senaste åren, säger Marie Nicholson.

2025 ska bensinskatten sänkas med ytterligare 75 öre. När sänkningen blir verklighet går staten miste om 6,48 miljarder kronor i skatteintäkter.

– För att stödja svensk livsmedelsproduktion förlänger vi också den tillfälliga skattenedsättningen för så kallad jordbruksdiesel om 0,84 miljarder kronor.

"Gått så långt som är möjligt"

Regeringen menar att man fortsatt har en hög ambition i klimatarbetet.

– Sverige ligger i framkant, och kommer fortsatt ligga i framkant, jämfört med resten av världen med vår klimatpolitik. Regeringen har bland annat satsat pengar på utbyggd laddinfrastruktur och möjliggjort för byggnation av fler kärnkraftverk i Sverige. Vi behöver ändå fortsätta göra mer, och därför satsar vi mer än fyra miljarder på klimat- och miljöåtgärder i budgeten för 2024.

Tonläget var högt i valrörelsen. Då det lät det från högerpartierna som att bensin- och dieselpriset skulle ned betydligt mer än vad som blivit fallet. Hur ser du på den här skattesänkningen med tanke på de löften som kom i valrörelsen?

– Moderaterna lovade sänkt reduktionsplikt till EU:s miniminivå, vilket nu kommer genomföras. Därtill kommer då alltså uppräkning enligt indixering inte genomföras plus den här föreslagna skattesänkningen. Priset på drivmedel sätts naturligtvis av marknaden så det går inte säga i förväg vad det kommer landa in på under nästa år, men regeringen har i alla fall gått nästan så långt som är möjligt enligt vad EU tillåter i minimiskatt och reduktion, säger Marie Nicholson (M).

Kommer det här vara tillräckliga sänkningar för den som behöver använda bilen mycket?

– Drivmedel är dyrt. Det kommer fortsatt vara dyrt för världsmarknadspriset på olja är högt, men för den som är beroende av bilen kommer satsningarna göra skillnad.

Den senaste tiden har flera skattesänkningar presenterats. Samtidigt går väldigt många kommuner mot stora underskott, inte minst här i norra länet. Finns det några pengar kvar till kommunerna när höstbudgeten presenteras?

– Ja. Statsbidragen till kommunerna kommer presenteras av regeringen i dagarna.