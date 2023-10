Rocka Sockorna-Nathéa kliver in i politiken

Kristdemokraten Nina Gustafsson lämnar nu politiken på eget initiativ. Hon entledigades under kvällens fullmäktigesammanträde från uppdragen som ledamot i fullmäktige, ersättare i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i flera bolag. Det gäller Vimmerby Energi- och Miljö AB, Vimmerby Energi Nät AB, Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Fibernät AB.

När det gäller platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden utsåg fullmäktige alldeles nyss Nathéa Anemyr (KD) till uppdraget.

Nathéa Anemyr blev rikskänd redan som tioåring när hon fick hela Sverige att rocka sockorna. Den nu 19-åriga Nathéa Anemyr har länge uppmärksammats för sitt sätt att lyfta funktionshindrades rättighet och värdighet. Hon har gjort sig känd under internationella Downs syndrom-dagen, då väldigt många väljer att rocka sockorna. Nathea Anemyrs syster Noelle har Downs syndrom.

Tidigare i år lämnade just Kristdemokraterna, på internationella Downs syndrom-dagen, in en motion om kulturella aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Uppslaget till motionen kom från just Nathéa Anemyr.

Vad gäller uppdraget som ledamot i fullmäktige ska Länsstyrelsen utföra en ny sammanräkning. KD ska också återkomma kring vem som går in VEMAB och dotterbolagen.